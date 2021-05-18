Чехия расследует несостоявшуюся поездку вице-премьера Гамачека в Россию

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии изучает обстоятельства несостоявшейся поездки первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека в Россию. Входящее в структуру чешской полиции ведомство подозревает Гамачека в злоупотреблении служебным положением и причастности к утечке секретной информации, сообщил представитель центра в понедельник, 17 мая, не раскрыв подробности.

По сведениям чешских СМИ, поездка намечалась на 19 апреля. Причины ее отмены неизвестны. Чешское интернет-издание Seznam Zprvy со ссылкой на неназванных собеседников утверждало, что Гамачек намеревался поехать в Москву с целью получить 1 млн доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 и обеспечить Чехии право принять саммит президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Прага же в обмен якобы была готова не предавать огласке информацию о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Дипломатический скандал между Чехией и Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Гамачек, на тот момент исполнявший обязанности и министра иностранных дел, 17 апреля сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к взрывам во Врбетице. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов. В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

А 14 мая Россия представила список государств, которые в Москве воспринимают как "недружественные". В перечень вошли две страны - Чехия и США. Документ предусматривает, что дипломатическая миссия Чехии в России будет вправе принимать на работу не более 19 лиц, находящихся на территории РФ, а посольство США - ни одного.

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