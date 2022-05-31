Чехия планирует отказаться от российского газа. Получится?

Чехия зависит от российского газа больше, чем любая другая страна-член ЕС: на РФ приходится 100% ее импорта голубого топлива. При этом Чехия подключена как к газопроводам из России в Европу, так и к трубопроводу Gazela из северной части Германии в Баварию, проходящему по территории Чешской Республики. По всем этим трубопроводам в Чехию поступает только российский газ.

Между тем сохранять этот статус-кво стране не обязательно. У Чехии уже есть план, как освободиться от такой зависимости и наладить снабжение газом из Катара, США или Норвегии через СПГ-терминалы в польских портах, а также недавно построенный в Польше новый трубопровод.

В 2016 году правительство Чехии под руководством премьер-министра Богуслава Соботки (2014-2017) договорилось с Варшавой о подключении к газопроводу из Польши Stork II. Однако кабинет следующего премьер-министра - Андрея Бабиша (2017-2021) - этот проект свернул.

"Что касается нашей энергетической безопасности, то я считаю ошибкой, что предыдущее правительство ничего не сделало для соединения чешской газовой сети с польской", - отметил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в интервью новостному порталу seznam.cz. Именно по этой причине нынешний премьер-министр Петр Фиала пытается возродить тот проект. В частности, этот вопрос обсуждался во время его визита в Варшаву в апреле 2022 года.

"Мы договорились возобновить переговоры по трубопроводу Stork II. Чешская Республика заинтересована в совместном использовании мощностей будущих СПГ-терминалов, которые планирует построить Польша. Мы готовы приобрести часть мощностей, что было бы выгодно для нас", - сказал Фиала в конце апреля 2022 года после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Без выхода к морю

"Как и Австрия, Словакия или Венгрия, Чешская Республика не имеет выхода к морю, - объясняет в интервью DW Вацлав Бартушка, специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности. - Поэтому любое решение в сфере наших будущих поставок газа будет зависеть от сотрудничества с теми соседними странами, которые имеют такой выход, будь то Польша, Германия или другие страны".

По его словам, Германия давно играет важную роль в энергоснабжении Чехии: "С 1990-х годов диверсификация наших энергопоставок основывалась на нефтепроводе из Ингольштадта в Баварии и на поставках норвежского газа через Германию. Это всегда было для нас приоритетом".

"Основополагающее изменение"

Между тем пока не ясно, насколько проходящий по территории Чехии газопровод Gazela, который соединяет север и юг Германии, может помочь его стране с поставками газа, добавляет специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности: "В настоящее время никто не может оценить, как будут выглядеть газовые потоки в Европе через 10 или 15 лет. Отказ от российского газа и сотрудничества с Россией в целом представляет собой фундаментальное изменение".

Вацлав Бартушка

Еще в 2021 году на Россию приходилось 40% от общих потребностей ЕС в газе, напоминает Бартушка. Только сейчас Европа начинает уменьшать эту зависимость. "Поэтому сегодня карты газовых потоков меняются, в связи с чем возникает и вопрос о том, как теперь пойдет газ, транспортируемый по территории Германии: через Чехию или через внутригерманское соединение", - рассуждает эксперт. Для него очевидно, что основной поток природного газа, который до сих пор шел с востока на запад и с севера на юг, в ряде случаев будет совершенно иным.

Вызовы на время председательства Чехии в Совете ЕС

При этом решать проблему поставок газа следующей зимой Чехии придется не только для себя, но и для всего Евросоюза. Ведь 1 июля она сменит Францию на посту председателя Совета ЕС. "Это - ключевая задача, проверка, которая даст возможность судить об дееспособности ЕС", - заявил чешский министр по делам Европы Микулаш Бек в интервью DW.

"Это еще более серьезная ситуация, чем урегулирование ковидного кризиса, - продолжает Бек. - Но самой Чехии в этом отношении "еще повезло", поскольку газ тут почти не используется для производства электроэнергии. Сейчас крайне важно как можно быстрее заполнить все хранилища". По оценкам экспертов, это покрыло бы 30 процентов потребления в зимний период, что означает, что газа будет достаточно для отопления, по крайней мере, для чешских домохозяйств.

Словакия стремится к независимости от газа из РФ

Соседняя Словакия находится в гораздо более выгодном положении, чем Чешская Республика. Компания Eustream уже успешно завершила 160-километровое подключение к польской газовой сети. Мощность нового трубопровода составляет более пяти миллионов кубометров в год, что соответствует ста процентам годового потребления Словакии.

"Труба уже готова к эксплуатации, - сообщил журналистам премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время посещения компрессорной станции на польско-словацкой границе. - Она обеспечит безопасность наших поставок газа, а также даст нам доступ к газу, который будет направляться из польских портов. Кроме того, через этот трубопровод мы сможем закачивать норвежский газ".

В этом контексте министр экономики Словакии Рихард Сулик объявил и о подписании контракта на поставку газа из Норвегии, который покроет 32% потребностей его страны. Еще 34% будут покрываться за счет американского сжиженного природного газа с терминалов СПГ. "С 1 июня мы сократим нашу зависимость от российского газа на 65%", - объявил Сулик.

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