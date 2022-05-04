Чего ожидать от внепланового заседания Госдумы РФ

В пятницу, 15 июля, Госдума РФ соберется на внеочередное заседание. Весенняя сессия нижней палаты российского парламента закончилась еще 6 июля, и многие депутаты разъехались по регионам. Экстренность созыва заседания породила массу слухов о причинах спешки - от необходимости официально объявить войну Украине до начала всеобщей мобилизации. DW о том, что известно о внеплановом заседании Госдумы.

Дениса Мантурова утвердят в должности вице-премьера

В начале июля депутаты Госдумы традиционно перед уходом на летние каникулы разъезжаются по своим избирательным округам. В рамках так называемой региональной недели они встречаются с жителями регионов, от которых были избраны. В этом году региональную неделю пришлось прервать - 10 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о необходимости провести внеочередное заседание парламента.

Денис Мантуров

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", - объяснили в пресс-службе Думы.

Некоторые СМИ сообщили, что на заседании 15 июля депутаты рассмотрят вопрос о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером правительства. Эта информация почти сразу подтвердилась. 14 июля в Госдуму был внесен соответствующий проект постановления. По информации газеты "Коммерсантъ", повышение Мантурова понадобилось, чтобы "резко ускорить работу правительства по импортозамещению".

Силовики скрывают информацию

"Я бы не удивился, если бы выяснилось, что при назначении Мантурова новым вице-премьером просто забыли о новых поправках в конституцию, согласно которым Госдума утверждает новых министров и вице-премьеров, - прокомментировал ситуацию политолог Константин Калачев. - Заодно проверили мобилизационную готовность депутатов. Плюс есть запрос от правительства и, может быть, от силовых структур, который нужно решать незамедлительно".

Константин Калачев

Один из вопросов повестки дня на заседании 15 июля действительно касается силовых структур. В частности, внесенные для утверждения поправки в законодательство уточняют, что ФСБ, СВР и другие ведомства не оказывают гражданам государственные услуги. На практике, полагают наблюдатели, это ведет к снижению подотчетности силовых структур перед гражданами. Это коснется и Главного управления специальных программ президента, которое отвечает за мобилизацию.

О самой мобилизации 15 июля объявлено не будет. По закону такое решение принимает не Госдума, а президент РФ своим указом - "с немедленным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе". Вместе с тем, как сообщил источник "Коммерсанта", правительство готовится внести законопроект, который даст "возможность осужденным искупить свою вину службой в армии".

Вопросы войны и защиты границ исключаются

Поздним вечером 13 июля официальный телеграм-канал Госдумы сообщил, что в повестке дня заседания не будет законопроектов, которые подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации. Конституция РФ относит к таковым законы, касающиеся войны и мира, федерального бюджета, налогов, ратификации международных договоров и защиты госграницы.

"Судьбоносные процессы, такие как вхождение "ЛНР" или "ДНР" в состав России, или присоединение Херсонской и части Запорожской областей, вряд ли будут решаться в режиме чрезвычайщины, - прогнозирует политолог Константин Калачев. - Они, наоборот, будут обставлены совершенно по-другому".

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