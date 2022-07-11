Госдума проведет внеочередное заседание по "неотложным вопросам"

Государственная дума России 15 июля проведет внеочередное заседание. Соответствующее решение принял Совет нижней палаты парламента на внеплановом заседании в понедельник, 11 июля.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", - говорилось в сообщении о созыве Совета Госдумы в Telegram-канале палаты. Какие именно документы нуждаются в срочном рассмотрении, не уточнялось.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев позднее сообщил, что на заседании планируется обсудить "60 с небольшим вопросов". "Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование", - приводятся его слова в Telegram-канале фракции. Замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал "Интерфаксу", что на заседании будут рассматривать правительственные инициативы, которые могут принять в ускоренном порядке и сразу в трех чтениях, при этом часть законопроектов еще даже не внесена в Думу.

СМИ: Заседание не связано с войной в Украине

По словам источника "Коммерсанта" в Госдуме, внеочередное заседание не связано с войной в Украине. Необходимо принять ранее внесенные правительственные инициативы и решить некоторые кадровые вопросы, добавил он.

Верхняя палата парламента - Совет Федерации - также готова при необходимости провести заседание в любом формате, сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко госагентствам. Он отметил, что у Совфеда не было информации о внеочередном заседании Госдумы.

Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля. После этого депутаты должны были до августа работать с избирателями на местах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался, что с января депутаты приняли 361 закон, из которых "35,2% - социально значимые". При этом на рассмотрении нижней палаты остались 1203 инициативы.

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