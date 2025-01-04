Черногория ужесточит нормы об оружии после громкого убийства

После расстрела 12 человек в Цетине власти Черногории призвали граждан сдать незарегистрированное оружие. По некоторым оценкам, в небольшой балканской стране на руках у населения около 245 тысяч стволов.

Власти Черногории решили ужесточить условия хранения оружия после массового убийства в Цетине. Об этом в пятницу, 3 января, заявил премьер-министр страны Милойко Спаич, сообщает dpa.

Новые правила об оружии в Черногории

В пятницу Спаич провел заседание Совета национальной безопасности, которое продлилось несколько часов. В это время под окнами здания правительства в Подгорице сотни людей вышли на митинг, несмотря на проливной дождь. Они обвинили власти в неэффективной политике в сфере контроля за оружием.

По словам премьера, обладатели действующих лицензий на огнестрельное оружие должны пройти дополнительное психологическое обследование до 1 января 2026, иначе их лицензии отзовут. Тем, кто владеет оружием без разрешения, дали два месяца, чтобы его сдать. Иначе их ждут "драконовские" штрафы, пригрозил премьер. "Этим людям не будет пощады", – сказал Спайич, но так и не назвал сумму штрафов.

"Доступность оружия является чрезмерной и пугающей и не может быть оправдана традициями", - цитирует Спайича агентство AFP.

Сколько оружия в Черногории?

Как пишет dpa, число незарегистрированных единиц оружия на руках у граждан Черногории оценивается в десятки тысяч штук, "как и в других балканских странах". Власти в Подгорице уже много лет призывают граждан сдать незаконное оружие, но безрезультатно.

AFP сообщает со ссылкой на швейцарский проект Small Arms Survey, что в Черногории с населением 620 000 человек почти 245 000 единиц огнестрельного оружия.

Массовый расстрел в Цетине

В среду, 1 января, 45-летний мужчина открыл огонь в баре города Цетине , а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. Злоумышленник убил двоих детей и собственную сестру. Еще четыре человека ранены, один в критическом состоянии. В стране объявлен трехдневный траур.

Полиция предполагает, что это был эмоциональный поступок на фоне употребления алкоголя и бытового конфликта. После прибытия правоохранителей преступник застрелился. В 2022 году он уже был осужден за незаконное хранение оружия.