Центр Вильсона объявлен в РФ "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательной организацией" американский международный научный Центр имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars). Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура заявила, что, изучив некие "поступившие материалы", она пришла к выводу: деятельность Центра "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Подробности угроз не уточняются. Внесение в реестр "нежелательных организаций" фактически означает запрет на работу в России. За сотрудничество с такими организациями или распространение информации о них предусмотрено административное и уголовное наказание.

Центр имени Вильсона был учрежден Конгрессом США в 1968 году как национальный мемориал 28-го президента страны Вудро Вильсона. Он помогает ученым из разных стран проводить политические исследования. Сам Центр характеризует себя как "ключевой беспристрастный политический форум страны для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога для информирования политического сообщества о действенных идеях". В 2019 году Центр имени Вудро Вильсона был признан мировым лидером в региональных исследованиях.

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