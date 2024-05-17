Чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая из семьи, уехала из России

19-летняя девушка рассказала правозащитникам из проекта "Марем", что подвергалась в семье физическому и психологическому давлению. Она опасалась за свою жизнь.

Молодая чеченка Лия Заурбекова, подвергавшаяся преследованиям родственников и опасающаяся за свою жизнь, покинула Россию. Информацию об отъезде 19-летней девушки за рубеж в пятницу, 17 мая, подтвердила в Telegram адвокат Заурбековой Наталья Тихонова.

"Насколько мне известно, сейчас моя подзащитная Лия Заурбекова находится в безопасности и не в России. Другие подробности, в том числе места, пути, и прочие детали, мне неизвестны", - написала она.

Преследование родственниками чеченки Лии Заурбековой

Ранее, 16 мая, правозащитный проект "Марем" написал в Telegram , что чеченка 13 мая ушла из дома, "где ее тотально контролировали родственники". Лия рассказала правозащитникам, что испытывала дома каждый день физическое и психологическое давление и что она боится убийства.

Сообщалось, что 16 мая, выйдя из дома в Москве, где она скрывалась, сбежав от родствеников, Заурбекова увидела своего отца. Она вызвала полицию и уехала в отделение ОВД по району Нагатино-Садовники. Однако и там ее уже поджидали родственники.

Находясь в отделении полиции, девушка записала видеообращение, в котором подчеркнула, что ушла из дома добровольно и несколько дней провела в Москве, однако родители нашли ее, обратившись в полицию с ложным утверждением, что она является несовершеннолетней. По ее словам, когда она вышла из отдела полиции, ее на глазах силовиков пытались схватить родственники, поэтому она вернулась в здание.

Родственники Заурбековой окружили отдел полиции и требовали у силовиков отдать им девушку. В разговоре с силовиками они "обещали, что на место приедут представители чеченской власти", пишет онлайн-издание "Медиазона". Поздно вечером 16 мая проект "Марем" сообщил, что Заурбекова покинула отделение полиции и направляется в безопасное место.

Заявление депутата Делимханова о деле Лии Заурбековой

Правозащитники опасались, что Заурбекову хотят против ее воли увезти в Чечню. Сейчас, по данным проекта "Марем", девушка находится в безопасности.

На фоне сообщений о ситуации Лии Заурбековой депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в ночь на 17 мая написал в Telegram, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взял дело под личный контроль. "Мы тесно взаимодействуем и с правоохранительными органами Москвы, и с родственниками девушки - среди них нет никакого недопонимания", - заявил он.

По словам Делимханова, Заурбекову "ввели в заблуждение" и сделавший это человек "понесет заслуженное наказание по всей строгости закона".

16 мая журналистка Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале , что Заурбекова познакомилась с молодым человеком, не чеченцем. "Связано ли это с ее преследованием, точно утверждать пока нельзя",- говорилось в посте.