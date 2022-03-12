CAS рассмотрит апелляцию ОКР на недопуск россиян к ЕЮОФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске российских спортсменов к участию в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 11 марта.

"ОКР просит CAS отменить оспариваемое решение и распорядиться, чтобы спортсмены и должностные лица, связанные с ОКР, имели право участвовать во всех соревнованиях, организуемых ЕОК, включая зимний и летний Европейские юношеские олимпийские фестивали 2022 года, на тех же условиях, что и спортсмены и должностные лица, связанные с другими национальными олимпийскими комитетами", - говорится в сообщении CAS.

Отмечается, что судебная канцелярия CAS инициировала арбитражную процедуру. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, формируется коллегия арбитров. Процедурный график будет составлен в течение следующих дней.

Исполком ЕОК 2 марта принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2022 года, который пройдет с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти. В ОКР это решение назвали неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам.

Международные федерации отстраняют россиян от соревнований

Европейский юношеский олимпийский фестиваль - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации ЕОК. Фестиваль проводится раз в два года. Существуют летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

Ранее российские спортсмены по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) были отстранены рядом международных федераций от соревнований на фоне военного вторжения России в Украину. В некоторых видах спорта россияне допущены до стартов в нейтральном статусе.

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