В Пекине завершились зимние Олимпийские игры

В Пекине в воскресенье, 20 февраля, завершились XXIV зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия Олимпиады-2022, подготовленная знаменитым китайским режиссером и продюсером Чжаном Имоу, проходила на Национальном стадионе в Пекине, напоминающем птичье гнездо. На трибунах среди прочих присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин.

После того как олимпийский огонь пекинских Игр был погашен, олимпийский флаг передали следующим хозяевам Олимпиады - итальянским городам Милан и Кортина-д'Ампеццо, которые примут соревнования в февраля 2026 года.

В первой пятерке - Норвегия, ФРГ, Китай, США и Швеция

Первыми в неофициальном медальном зачета стали норвежцы, на счету которых - 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте - Германия с 12 золотыми, 10 серебряными и 5 бронзовыми медалями, на третьем - Китай (9-4-2), которому удалось опередить США (8-10-7) и Швецию (8-5-5).

Команда Олимпийского комитета России - на 9-м месте с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Однако по общему числу наград - 32 - атлеты из России уступили лишь Норвегии.

Скандалы Олимпиады-2022

Пекинская Олимпиада была омрачена рядом скандалов. В частности, целый ряд западных стран объявил Играм-2022 дипломатический бойкот из-за массовых нарушений Китаем прав человека. На ее открытии не присутствовали официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии официально не присоединились к дипломатическому бойкоту состязаний, однако представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекин.

Кроме того, в отношении организации Олимпиады в Китае высказывалась критика, касавшаяся влияния на климат и защиты данных. Главным допинговым скандалом пекинской Олимпиады стала ситуация вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была уличена в применении запрещенного вещества до начала Игр.

В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

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