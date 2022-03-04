Глава DOSB выступил за возвращение к соревнованиям спортсменов из РФ и РБ

Российским и белорусским спортсменам, которых на фоне вторжения РФ в Украину лишили возможности принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в перспективе такую возможность следует снова предоставить. Такое мнение высказал глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Томас Вайкерт (Thomas Weikert) вечером в субботу, 5 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

При этом он высоко оценил единство, проявленное спортивным миром в плане реакции на начало войны. "Функционеры, официальные лица, атлеты - думаю, на этот раз все они делали общее дело: существует лишь одно, разделяемое всеми мнение. Однако, возможно, это (наказание. - Ред.) затронуло не того, кого нужно, - предположил Вайкерт. - Я тоже знаком с российскими спортсменами и могу с уверенностью сказать: оно затронуло не тех".

По словам главы Немецкого олимпийского спортивного союза, спорт должен объединять, а не разделять людей. "Ведь мы в спорте строим мосты. Однако сейчас мы делаем нечто прямо противоположное: отстраняем спортсменов", - указал он.

Что касается возможных сроков возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену, то, чтобы сделать прогнозы на этот счет, Вайкерту, по собственному признанию, "не хватило фантазии". "На данный момент мне не хватает воображения, как это можно сделать и когда это может произойти. Но в любом случае: в какой-то момент возвращение должно состояться", - отметил он, добавив, что обсуждать такую возможность нужно будет, когда закончится война.

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