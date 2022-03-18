 CAS отклонил апелляцию РФС на отстранение от ЧМ-2022 | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2022

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Россия

CAS отклонил апелляцию РФС на отстранение от ЧМ-2022

Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал решение ФИФА, которая из-за войны в Украине лишила Россию права на участие в чемпионате мира в Катаре.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение об отстранении российских футболистов от участия в плей-офф чемпионата мира в Катаре из-за войны в Украине. В пятницу, 18 марта, арбитраж в Лозанне отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС), пожаловавшегося на соответствующее решение Международной федерации футбола (ФИФА).

Две апелляции РФС на решения ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от соревнований всех российских команд и клубов в CAS поступили 8 марта. Россияне попросили восстановить все российские национальные сборные и клубы в качестве участников соревнований под эгидой этих организаций, а также приостановить исполнение оспариваемых решений. Решение по первой апелляции было принято 15 марта, она также была отклонена.

24 марта должен был состояться квалификационный матч Россия - Польша. Спустя два дня после начала войны в Украине, 26 февраля, польская сборная заявила об отказе играть с Россией. Спустя еще два дня ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в ответ на вторжение российских войск в Украину. Согласно решению ФИФА, матч Россия - Польша отменен, а польские футболисты 29 марта сыграют с победителем встречи Швеция - Чехия.

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  • Скопье, 6 марта

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    Автор: Николай Пермяков


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