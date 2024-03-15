Станислав Ионкин получил 20 лет по делу о пожаре в Костроме

Бывший участник войны в Украине признан виновным в гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе Костромы. После вступления приговора в силу Ионкин отправится на войну для участия в боевых действиях.

Бывший участник войны России против Украины Станислав Ионкин приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе Костромы. Второй Западный окружной военный суд в четверг, 14 марта, признал его виновным по статьям об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, уничтожении имущества и хулиганстве.

Пожар произошел 5 ноября 2022 года в кафе "Полигон" в Костроме. По данным следствия, возгорание в клубе началось после того, как Ионкин, который до этого участвовал в российском вторжении в Украину, во время потасовки с другими посетителями несколько раз выстрелил из сигнальной ракетницы, попав в потолок. Площадь пожара превысила 3,5 тысячи кв. м, в здании обрушилась крыша.

Первоначально Ионкин обвинялся по статье о причинении смерти по неосторожности. Военнослужащий признал свою вину, но в окончательном обвинении, поступившем в суд, фигурировала статья об убийстве. После этого Ионкин отказался от признания вины, заявив, что не имел умысла на причинение смерти кому-либо.

Дело о пожаре в ночном клубе

Адвокаты военного настаивали, что во время драки Ионкин был вынужден защищаться. Они также утверждали, что подсудимый проходил лечение после контузии, полученной на войне, и это могло сказаться на его реакции.

Агентство ТАСС сообщило, что после вступления приговора в законную силу 23-летний Ионкин отправится на войну в Украину для участия в боевых действиях. Адвокат Юрий Хромцов заявил, что защита обжалует приговор в апелляционной инстанции.

Другие фигуранты дела

По делу о пожаре в "Полигоне" были также задержаны владелец клуба - депутат Костромской областной думы от "Единой России" Ихтияр Мирзоев и директор компании "Империя", занимавшейся организацией работы клуба, Наталья Беленогова.

Их уголовное дело выделено в отдельное производство. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время Мирзоев и Беленогова находятся под домашним арестом.

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