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Бывший аспирант МГУ Мифтахов приговорен к четырем годам

Сергей Куприков
28 марта 2024 г.

По версии следствия, Азат Мифтахов одобрительно высказался о действиях террориста, отбывая свой прежний срок за хулиганство.

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Деревянный молоток на столе
Математик не признал свою винуФото: picture-alliance/dpa/U. Deck

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом в четверг, 28 марта, сообщила его группа поддержки в Telegram. Приговор суда оказался жестче, чем запрос гособвинения, которое просило назначить ему три года в колонии строгого режима.

По делу об оправдании терроризма Азат Мифтахов был задержан в сентябре 2023 года, сразу после выхода из ИК-17 в Кировской области. В колонии он отбывал срок в пять лет и девять месяцев по делу о хулиганстве: по версии следствия, он и еще несколько человек разбили окно в одном из московских офисов "Единой России" и бросили в него дымовую шашку.

Поводом для возбуждения нового дела стала информация о том, что, находясь в колонии, Мифтахов одобрительно высказался о действиях Михаила Жлобицкого, устроившего осенью 2018 года взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области.

Адвокат подсудимого просила снять обвинения со своего манданта, так как считает возбуждение дела незаконным, а показания свидетелей ложными. Сам Мифтахов свою вину не признал.

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