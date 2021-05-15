Бывший спецназовец США отозвал признание вины по делу о шпионаже на Россию

Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, приговоренный более чем к 15 годам лишения свободы по делу шпионаже в пользу России, подал ходатайство об отзыве своего признания вины. Бывший "зеленый берет" написал собственноручное заявление на этой неделе в своей тюремной камере в Александрии, где он отбывает наказание, сообщило агентство AP вечером в субботу, 29 мая.

Деббинс не объяснил, почему он отзывает признание вины менее чем через две недели после того, как он был приговорен к 188 месяцам тюрьмы за нарушение федерального закона "О шпионаже". Суд назначил экс-спецназовцу гораздо более суровое наказание, чем просила защита. Адвокат просил приговорить Деббинса к пяти годам лишения свободы.

На оглашении приговора Деббинс заявил, что российская разведка шантажировала его, угрожая раскрыть его гомосексуальные наклонности. Обвинение полагает, что осужденный выдумал это и привело его признания в том, что он считал себя "преданным сыном России".

Обвинение: Безосновательное ходатайство

По словам представителей обвинения, Деббинс сообщил российской разведке детали операций его подразделения за границей, имена сослуживцев, а также другую секретную информацию.

29 мая после подачи Деббинсом собственноручного заявления об отзыве признания своей вины его адвокат Дэвид Беновиц подал ходатайство об опровержении этого заявления.

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