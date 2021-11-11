Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили учел призывы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и решил прекратить голодовку. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил журналистам адвокат Ника Гварамия.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - говорится в письме Саакашвили, которое он обнародовал через адвоката.

Нападение на персонал при госпитализации

Ранее власти Грузии опубликовали видеозапись, на которой Саакашвили насильно перевозят в Глданскую тюремную больницу из-за последствий голодовки. По сообщению пенитенциарной службы Грузии, экс-президент повредил медицинское оборудование и напал на персонал.

В среду, 10 ноября, суд началрассмотрение дела Саакашвили без его участия.

Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави.

Пять обвинений

В Грузии ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании. Еще два обвинения, в том числе в растрате бюджетных средств на личные нужды, суд продолжает рассматривать. Пятое обвинение - в незаконном пересечении границы - было предъявлено экс-президенту 20 октября. Экс-президент Грузии объявил голодовку, поскольку считает свое задержание незаконным, а предъявляемые ему обвинения - сфальсифицированными.

24 октября адвокат политика, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявилжурналистам, что в тюремной больнице, планируется "ликвидация" экс-президента. Комментируя его слова, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал их "полным бредом и провокацией".

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