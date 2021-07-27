 Бывший литовский политик приговорен к тюрьме за шпионаж в пользу РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.07.2021

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Европа

Бывший литовский политик приговорен к тюрьме за шпионаж в пользу РФ

Альгирдас Палецкис, в прошлом член Сейма и вице-мэр Вильнюса, признан виновным в сотрудничестве с российской разведкой. Приговор может быть обжалован.

Экс-депутат литовского Сейма Альгирдас Палецкис

Экс-депутат литовского Сейма Альгирдас Палецкис

Шяуляйский окружной суд Литвы признал бывшего политика и дипломата Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России. Во вторник, 27 июля, он приговорен к шести годам лишения свободы. Сам Палецкис, задержанный в октябре 2018 года, отрицает свою вину, заявляя о преследовании по политическим мотивам.

Второй подозреваемый по данному делу, вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, ранее дал признательные показания и освобожден от уголовной ответственности, сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя суда Витаутаса Йончаса. Приговор не является окончательным, он может быть оспорен в Апелляционном суде Литвы. Генеральная прокуратура требовала для Палецкиса наказания в виде девяти лет заключения.

Дело о шпионаже в пользу России

По данным Генпрокуратуры, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018-го Палецкис и Деймантас в составе организованной группы сотрудничали с представителем российских спецслужб и другими гражданами РФ. При этом они за денежное вознаграждение собирали информацию о судьях и прокурорах Литвы, участвовавших в процессе о штурме телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года.

В декабре 2018 года Литва объявила о расследовании дела о возможном шпионаже в пользу РФ. Подозреваемыми были объявлены "целая сеть лиц", в том числе бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Альгирдас Палецкис. По данному делу были задержаны также другие граждане, но фамилии большинства из них не разглашались.

Бывший член Сейма и вице-мэр Вильнюса

Альгирдас Палецкис - внук первого председателя Президиума Верховного совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он являлся членом Сейма в 2004-2007 годах и входил в число переговорщиков о вступлении Литвы в ЕС. С 2007 по 2008 годы политик являлся вице-мэром Вильнюса. В 2008 году Палецкис был исключен из Социал-демократической партии из-за конфликта с руководством, после этого создал партию "Социалистический народный фронт", которую покинул в начале 2020 года.

В 2012 году Палецкис был осужден по уголовному делу об "умалении значения агрессии СССР против Литовской республики". За высказывания о январских событиях 1991 года в Вильнюсе его приговорили к крупному штрафу.

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    Автор: Наталия Королева


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