 Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.10.2020

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По Германии

Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото)

В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.

Оперный театр в Хемнице

Оперный театр в Хемнице

Берлин • Одной из двух культурных столиц Европы 2025 года (Kulturhauptstadt Europas 2025 -n2025.eu) станет немецкий город Хемниц в Саксонии (во времена ГДР с 1953 по 1990 годы город назывался Карл-Маркс-Штадтом). Об этом решении специального международного жюри было объявлено в среду, 28 октября, в ходе пресс-конференции, проводившейся в режиме онлайн.

Так встретили решение в Хемнице

Так встретили решение в Хемнице

В финале конкурса, организованного в Германии Фондом культуры немецких федеральных земель (Kulturstiftung der Länder), помимо Хемница также участвовали Ганновер, Нюрнберг, Магдебург и Хильдесхайм. Второй культурной столицей Европы 2025 года станет один из городов Словении. Это решение будет принято и объявлено в декабре.

"Культурные столицы" выбирают по инициативе Евросоюза. Ежегодно это звание носят два города - один из "старых" стран-членов ЕС и один из новых.

Смотрите также: 

 

  • Половдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Пловдив - второй по величине город Болгарии и один из самых древних в Европе. Древнегреческий писатель Лукиан еще во II веке с восторгом писал о нем. Пловдив богат и культурными традициями. В 1882 году здесь был открыт первый в Болгарии профессиональный театр. Сегодня здесь несколько театров, музеев и художественных галерей, проходят фестивали камерной музыки и фольклора.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Уже в I веке н.э. Пловдив стал важным опорным пунктом Римской империи. Тут проходила военная дорога, связывавшая Балканы с Западной и Центральной Европой. Сохранились развалины древнеримских построек - в частности, амфитеатра, вмещавшего до семи тысяч зрителей. Сегодня здесь показывают спектакли, проходят фестивали под открытым небом.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Пловдив издревле привлекал завоевателей. Его захватывали римляне и гунны, киевский князь Святослав и печенеги... С середины XIV века он в течении пяти столетий был частью Османской империи. Главный мусульманский храм Пловдива с древнейших времен - мечеть Джумая. Она и сегодня остается действующей.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Одно из самых известных зданий Пловдива - бывший жилой дом купца Куюмджиева, построенный в 1847 году. В нем сейчас расположен этнографический музей. Основанием дому служит старая крепостная стена. Декорирован он деревянными панелями и резными арками. Экспозиция музея очень богата: от старинных икон до предметов быта, от национальных костюмов до ковров и музыкальных инструментов.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    В Старом городе семья богатого армянского купца Хиндлияна построила в середине XIX века дом с большим внутренним двором, В этом доме с 1974 года, после его реставрации, открыт музей. Это - столовая.

  • Пловдив - культурная столица Европа

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Но Пловдив знаменит не только своими древностями. Это очень молодой город. Треть его почти полумилионного населения - моложе 30 лет. Здесь несколько университетов, академия музыки, танца и изящных искусств. На улицах старого города - множество подобных скульптур (фото). С ними очень любят фотографироваться туристы и местная молодежь.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Квартал Капана к северу от мечети Джумия особенно популярен среди местной молодежи и туристов. Здесь расположено множество кафе, баров, клубов. И оригинальные граффити, выполненные пловдивскими студентами.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Приезжайте в Пловдив - не пожалеете!

    Автор: Ефим Шуман


  • Столица Мальты - Валлетта

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Первая в истории

    Город-крепость Валлетта стала первой в истории Европы столицей. Первый камень был заложен 28 марта 1566 года. Сегодня в Валлетте насчитывается более 300 архитектурных памятников. В 1980 году исторический центр города был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Валлетта

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Полуденная церемония

    История Валлетты начинается с возведения рыцарями Мальтийского ордена крепостного укрепления 450 лет назад. Сегодня об этом напоминают выстрелы пушки: ежедневно, ровно в полдень, из крепости раздается залп старинного орудия.

  • Дворец гроссмейстеров

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Дворец гроссмейстеров

    Средневековый город, возведенный под руководством гроссмейстера ордена иоаннитов Жана Паризо де ла Валлетт, вскоре стал резиденцией рыцарей ордена. Дворец гроссмейстеров Мальтийского ордена - одно из старейших зданий города. Сегодня он является резиденцией президента Мальты. Роскошное здание открыто и для посетителей.

  • Валлетта - площадь Республики

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Площадь Республики

    К Дворцу гроссмейстеров примыкает площадь Республики. Уличные кафе и рестораны столицы приглашают отдохнуть, не торопясь полюбоваться архитектурными шедеврами и подкрепиться типичными для острова лакомствами: пирожками из слоеного теста с начинкой из рикотты или горохового пюре.

  • Валлетта - Собор Святого Иоанна

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Собор Святого Иоанна

    Говорят, на Мальте 365 церквей, по одной на каждый день. В Валлетте их тоже немало. Один из крупнейших соборов - собор Святого Иоанна - находится именно здесь. Это одна из двух резиденций архиепископа Мальты. Здание возвели всего за пять лет (1573-1578), а вот на внутреннее убранство храма ушло почти столетие.

  • Валлетта - Новые городские ворота

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Средневековье и современность

    Влияние стиля хай-тек не обошло стороной и город-музей Валлетту. Новые городские ворота - часть проекта итальянского архитектора Ренцо Пиано, завершенного в 2014 году. В ансамбль входят также новое здание парламента и театр под открытым небом, построенный на руинах старинного оперного театра.

  • Валлетта - деревянные балконы в Старом городе

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Деревянные балконы в Старом городе

    Эти необычные разноцветные балконы контрастируют с великолепием барочной архитектуры Старого города. Некогда жены зажиточных горожан Валлетты, прячась за занавесками, наблюдали с них, словно в театре, за происходящим на улице. Сегодня городские власти прилагают все усилия для спасения разрушающихся от ветхости балконов.

  • Валетта - Национальный музей археологии

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Национальный музей археологии

    История Мальты уходит корнями в далекий каменный век, утверждают ученые. На средиземноморском острове археологи обнаружили множество храмов, захоронений, культовых сооружений. Наиболее интересные находки - сегодня экспонаты Национального музея археологии в Валетте. Статуэтке "Спящая", например, уже четыре тысячи лет.

  • Валлетта - Театр Маноэль

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Театр Маноэль

    Этот один из старейших театров Европы открылся в 1732 году. Построили великолепное здание, названное в честь его создателя, рыцаря Антонью Маноэля де Вильена, всего за десять месяцев, а в первом представлении участвовали сами рыцари Мальтийского ордена. Об этом повествует экспозиция музея, работающего при театре.

  • Сады Валлетты

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Сады с видом на море

    Изначально в планировку города озеленение не входило, более того, разводить палисадники перед домами было строго запрещено. Однако позже, начиная с 1661 года, вдоль городских укреплений были разбиты пышные сады. Верхняя Барракка или Нижняя Барракка, например, окружают Валлетту по сей день. Отдыхающим под сенью деревьев открывается живописный вид на порт мальтийской столицы.

  • Валлетта - закат над старым городом

    Валлетта - культурная столица Европы 2018 года

    Закат над старым городом

    И еще одно лицо Валлетты: на закате солнца город становится еще более сказочным, таинственным и неповторимым.

    Автор: Керстин Шмидт, Инга Ваннер


Контекст

Город, который надо посетить в 2020 году

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Культурная столица Европы: Марсель  

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