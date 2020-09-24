Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото)

Берлин • Одной из двух культурных столиц Европы 2025 года (Kulturhauptstadt Europas 2025 -n2025.eu) станет немецкий город Хемниц в Саксонии (во времена ГДР с 1953 по 1990 годы город назывался Карл-Маркс-Штадтом). Об этом решении специального международного жюри было объявлено в среду, 28 октября, в ходе пресс-конференции, проводившейся в режиме онлайн.

Так встретили решение в Хемнице

В финале конкурса, организованного в Германии Фондом культуры немецких федеральных земель (Kulturstiftung der Länder), помимо Хемница также участвовали Ганновер, Нюрнберг, Магдебург и Хильдесхайм. Второй культурной столицей Европы 2025 года станет один из городов Словении. Это решение будет принято и объявлено в декабре.

"Культурные столицы" выбирают по инициативе Евросоюза. Ежегодно это звание носят два города - один из "старых" стран-членов ЕС и один из новых.

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