Бывший глава Марий Эл Маркелов признан виновным во взяточничестве

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. "Суд установил, что Маркелов через посредника получил взятку в виде денег", - заявила судья, оглашая приговор в понедельник, 15 февраля.

Кроме того, суд признал бывшего главу региона виновным в незаконном хранении 30 боевых патронов и злоупотреблении должностными полномочиями по двум эпизодам. Речь идет о предоставлении ООО "Птицефабрика Акашевская" справок из министерства сельского хозяйства Марий Эл с недостоверными данными для получения кредитов, а также об обеспечении личной охраны за счет средств республиканского бюджета.

Резолютивная часть будет оглашена 24 февраля

Мера наказания Маркелову будет объявлена 24 февраля. "Объем приговора составляет 398 страниц. Оглашать приговор суд будет до конца этой недели точно", - заявила судья перед перерывом.

По данным адвокатов Маркелова, материалы дела превышают 200 томов. Свою вину он не признает. Обвинение запросило для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей, а также лишение госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Дело Леонида Маркелова

По данным Следственного комитета России, Маркелов с использованием вексельной схемы получил от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша более 235 млн рублей за противозаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки. Посредником при передаче взятки выступила доверенное лицо экс-главы республики Кожанова, считает следствие.

Леонид Маркелов был задержан в апреле 2017 года в Йошкар-Оле и позднее доставлен в Москву. Он заявил, что не имеет отношения к получению денежных средств. "Я в сделке не участвовал. Я буду доказывать свою невиновность здесь, в России. Если есть задача посадить Маркелова, то посадите за что-нибудь другое, но не за это. Изберите домашний арест", - заявил он.

В свою очередь Криваш скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Фигурантами дела о коррупции также являются бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева и гендиректор марийской телекомпании "Регион 12" Наталья Кожанова. Прокурор запросил для них соответственно 10 лет и 4,5 года лишения свободы.

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