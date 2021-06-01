Бывший член "Открытой России" покинул РФ из соображений безопасности

Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников, ранее входивший в федеральный совет движения "Открытая Россия", покинул РФ. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает онлайн-издание "МБХ Медиа".

Решение уехать из России Хомутинников обосновал соображениями личной безопасности. По словам депутата, полномочия которого в областном совете истекают в текущем году, он планировал баллотироваться на выборах в Госдуму и областной совет. "Но после земского съезда, который разогнали в двадцатых числах, я вернулся в Липецк, и мне стали поступать сигналы - не буду пока называть фамилии", - добавил региональный политик.

Как рассказал Хомутинников журналистам, "люди, связанные с местной властью", дали ему понять, что на него могут завести уголовное дело, если он будет участвовать в выборах. Политик отметил, что опасается за свою свободу не только из-за преследования членов "Открытой России", но и в связи с делом московского оппозиционера, бывшего члена "Справедливой России" Дмитрия Гудкова.

Преследование Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова

С декабря 2011 по октябрь 2016 года Дмитрий Гудков являлся депутатом Госдумы РФ, а с июня 2018 по март 2020 года - одним из лидеров "Партии перемен". На выборах 2016 года он баллотировался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" по одномандатному округу в Москве, однако не набрал необходимого числа голосов.

1 июня 2021 года Дмитрий Гудков был задержан. У него и у его родных прошли обыски. Через два дня он был освобожден из-под стражи. Политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы.

6 июня Гудков сообщил о том, что уехал из России в Украину.

31 мая в петербургском аэропорту Пулково был также задержан бывший исполнительный директор оппозиционной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. 2 июня его приговорили к двум суткам ареста по статье о сотрудничестве с "нежелательной" организацией.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост в Facebook, который активист опубликовал в августе 2020 года. В нем содержался призыв к сбору средств в поддержку проекта "Объединенные демократы". По мнению следствия, Пивоваров сделал этот репост, "имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

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