 Бывший член ″Открытой России″ покинул РФ из соображений безопасности | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2021

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Россия

Бывший член "Открытой России" покинул РФ из соображений безопасности

По словам липецкого депутата Олега Хомутинникова, ему дали понять, что против него будет возбуждено уголовное дело, если он решит снова баллотироваться.

Крыло самолета на фоне заката

Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников, ранее входивший в федеральный совет движения "Открытая Россия", покинул РФ. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает онлайн-издание "МБХ Медиа".

Решение уехать из России Хомутинников обосновал соображениями личной безопасности. По словам депутата, полномочия которого в областном совете истекают в текущем году, он планировал баллотироваться на выборах в Госдуму и областной совет. "Но после земского съезда, который разогнали в двадцатых числах, я вернулся в Липецк, и мне стали поступать сигналы - не буду пока называть фамилии", - добавил региональный политик.

Как рассказал Хомутинников журналистам, "люди, связанные с местной властью", дали ему понять, что на него могут завести уголовное дело, если он будет участвовать в выборах. Политик отметил, что опасается за свою свободу не только из-за преследования членов "Открытой России", но и в связи с делом московского оппозиционера, бывшего члена "Справедливой России" Дмитрия Гудкова.

Преследование Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова

С декабря 2011 по октябрь 2016 года Дмитрий Гудков являлся депутатом Госдумы РФ, а с июня 2018 по март 2020 года - одним из лидеров "Партии перемен". На выборах 2016 года он баллотировался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" по одномандатному округу в Москве, однако не набрал необходимого числа голосов.

1 июня 2021 года Дмитрий Гудков был задержан. У него и у его родных прошли обыски. Через два дня он был освобожден из-под стражи. Политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы.

6 июня Гудков сообщил о том, что уехал из России в Украину.

31 мая в петербургском аэропорту Пулково был также задержан бывший исполнительный директор оппозиционной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. 2 июня его приговорили к двум суткам ареста по статье о сотрудничестве с "нежелательной" организацией.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост в Facebook, который активист опубликовал в августе 2020 года. В нем содержался призыв к сбору средств в поддержку проекта "Объединенные демократы". По мнению следствия, Пивоваров сделал этот репост, "имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

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    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

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    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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