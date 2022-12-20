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Процесс над экс-секретаршей концлагеря Штутгоф Ирмгард Ф.
Процесс над Ирмгард Ф.Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance
Правосудие и законГермания

Экс-секретарша концлагеря Штутгоф получила два года условно

Екатерина Венкина
46 мин. назад

Окружной суд в германском городе Итцехо признал 97-летнюю экс-сотрудницу канцелярии нацистского концлагеря виновной в пособничестве и подстрекательстве к свыше 10 тыс. убийств с 1943 по 1945 годы.

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Окружной суд в германском городе Итцехо во вторник, 20 декабря, приговорил бывшую секретаршу концлагеря Штутгоф к двум годам лишения свободы условно. Судьи установили, что 97-летняя подсудимая Ирмгард Ф. являлась соучастницей убийств более 10 000 человек с 1943 по 1945 год. Суд удовлетворил требование прокурора. Защита просила об оправдательном приговоре.

"Подсудимая получила обвинительный приговор за пособничество и подстрекательство к нескольким тысячам убийств", - отметил адвокат Ханс-Юрген Ферстер (Hans-Jürgen Förster), который представлял интересы четырех выживших в концлагере в качестве совместных истцов. По его мнению, "государственное уголовное право не может сделать большего".

Процесс начался в 2021 году

Процесс над Ирмгард Ф. начался 19 октября 2021 года. Женщина  должна была предстать перед судом еще 30 сентября, заседание было отложено, так как обвиняемая на него не явилась. Суд выдал ордер на ее арест. Как заявила подсудимая в своем последнем слове, она "сожалеет обо всем, что произошло", и "что в то время находилась в Штутгофе".

С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была секретарем в комендатуре концлагеря и работала в том числе непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе (Paul-Werner Hoppe). Позднее, в 1950-е годы, он был осужден, провел несколько лет в тюрьме в ФРГ, после чего был досрочно освобожден.

Этот процесс - далеко не единственный суд такого рода в нынешней Германии. В июле 2020 года в Гамбурге был осужден бывший охранник Штутгофа Бруно Д., которому на момент вынесения приговора было 93 года.

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