Бундесвер направил в Кабул два вертолета для участия в эвакуации

Бундесвер направил в Кабул два вертолета, которые будут использованы в проводимой операции по эвакуации из Афганистана граждан ФРГ и местных помощников немецких вооруженных сил и неправительственных организаций. Речь идет о "расширении возможностей для действий", - заявил в пятницу, 19 августа, представитель министерства обороны Германии.

"Небольшие подвижные летательные аппараты" типа H-145M могут использоваться для эвакуации людей из отдаленных районов и опасных мест. Как ранее сообщило издание Der Spiegel, эти вертолеты используются при освобождении заложников, очень маневренны, способны перевозить четырех полностью вооруженных солдат и могут приземляться даже в густонаселенных городских районах. Решение об использовании вертолетов в Афганистане будет принимать командующий немецким контингентом в кабульском аэропорту бригадный генерал Йенс Арльт (Jens Arlt.)

Отвечая на вопрос журналистов должны ли быть достигнуты договоренности с "Талибаном" об использовании вертолетов и как они будут работать во "враждебной среде", представитель Минобороны назвал ситуацию на месте "определенно небезопасной". "Но враждебной - в том смысле, что мы уже планируем применить оружие - я ее не вижу", - заявил он.

Другие страны, такие как США и Франция, уже используют вертолеты в Кабуле, чтобы доставить нуждающихся в защите в аэропорт.

Спасательная операция в Афганистане

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана после того, как боевики исламистского радикального движения "Талибан" установили контроль над городом. Первый самолет с сотрудниками посольства ФРГ вылетел из Кабула и приземлился в Катаре в ночь на понедельник, 16 августа. По данным на утро, 20 августа, бундесвер уже эвакуировал более 1640 человек. Речь идет как о гражданах Германии, так и о местных помощниках бундесвера и немецких неправительственных организаций. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее оценило примерно в 10 тысяч человек число афганцев, которых Германии предстоит эвакуировать или принять в качестве беженцев.

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