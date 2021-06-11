 Бундестаг отклонил резолюцию ″зеленых″ о смене курса в отношении РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.06.2021

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Германия

Бундестаг отклонил резолюцию "зеленых" о смене курса в отношении РФ

Германия должна последовательно выступать в поддержку демократии в РФ. Ответом на политику изоляции, предпочитаемую Кремлем, должно стать более активное сотрудничество в культурной сфере, считают "зеленые".

Заседание бундестага (фото из архива)

Заседание бундестага (фото из архива)

Бундестаг отклонил резолюцию партии "Союз-90"/ "зеленые" о смене политического курса Германии в отношении России и отказе от строительства газопровода "Северный поток - 2". Голосование по этой инициативе состоялось в среду, 10 июня.

По его итогам авторы резолюции - "зеленые", которые в сентябре рассчитывают прийти в ФРГ к власти на федеральном уровне, - оказались единственной партией, поддержавшей этот документ, следует из сообщения на сайте бундестага. Против выступили блок Христианско-демократическая партия (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левые. Представители Свободной демократической партии (СвДП) при голосовании воздержались.

В резолюции "зеленых" говорилось, в частности, что политический курс Германии должен быть "последовательно направлен на поддержку демократии и принципов правового государства в России, а также на формирование единой позиции Евросоюза по отношению к России". В то же время ответом на политику изоляции, которую, по мнению "зеленых", проводит Кремль, должно стать более интенсивное сотрудничество с Россией в таких областях, как развитие гражданского общества, молодежный и культурный обмен. Чтобы добиться этих целей, правительству ФРГ необходимо лоббировать на уровне ЕС облегчение выдачи соответствующих виз гражданам РФ, считают в партии.

Что касается газопровода "Северный поток - 2", то его необходимость для энергоснабжения Европы "зеленые" оспаривают. Кроме того, этот проект вредит климату, указано в резолюции.

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    Демократия в арабских странах - это, по мнению египтянина Гомаа Фарахата, лишь экстравагантные декорации. В реальности же там установлены диктатуры, которыми управляют родственные кланы или сильный госаппарат. Религиозный фанатизм, по его мнению, является одной из главных причин того, что у демократии нет шансов. Но, как показало вторжение США в Ирак, насильно установить демократию невозможно.

  • Карикатура Олега Смаля. Президент Янукович держит руки над прической Юлии Тимошенко.

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    Кто окажется на Украине на вершине власти, а кто в тюрьме, решается путем тайных махинаций. В Европе Юлию Тимошенко считают жертвой политических репрессий. В России убеждены, что ее посадили за подписание невыгодных контрактов на поставку газа. Во время таких споров демократия остается не у дел, считает киевский карикатурист Олег Смаль: "Правительство уже даже не произносит слова демократия".

    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


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