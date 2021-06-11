Бундестаг отклонил резолюцию "зеленых" о смене курса в отношении РФ

Бундестаг отклонил резолюцию партии "Союз-90"/ "зеленые" о смене политического курса Германии в отношении России и отказе от строительства газопровода "Северный поток - 2". Голосование по этой инициативе состоялось в среду, 10 июня.

По его итогам авторы резолюции - "зеленые", которые в сентябре рассчитывают прийти в ФРГ к власти на федеральном уровне, - оказались единственной партией, поддержавшей этот документ, следует из сообщения на сайте бундестага. Против выступили блок Христианско-демократическая партия (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левые. Представители Свободной демократической партии (СвДП) при голосовании воздержались.

В резолюции "зеленых" говорилось, в частности, что политический курс Германии должен быть "последовательно направлен на поддержку демократии и принципов правового государства в России, а также на формирование единой позиции Евросоюза по отношению к России". В то же время ответом на политику изоляции, которую, по мнению "зеленых", проводит Кремль, должно стать более интенсивное сотрудничество с Россией в таких областях, как развитие гражданского общества, молодежный и культурный обмен. Чтобы добиться этих целей, правительству ФРГ необходимо лоббировать на уровне ЕС облегчение выдачи соответствующих виз гражданам РФ, считают в партии.

Что касается газопровода "Северный поток - 2", то его необходимость для энергоснабжения Европы "зеленые" оспаривают. Кроме того, этот проект вредит климату, указано в резолюции.

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