Будет хуже, но как именно? Что точно ждет экономику России

"Мы еще многого не знаем - как и когда закончится война, но можем исходить из того, что санкции в отношении России останутся, как и ограничения на импорт Евросоюзом энергоносителей из РФ", - заметил Ральф Фюкс (Ralf Fücks), открывая экспертную встречу в Берлине.

Фюкс - один из основателей берлинского "Центра либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne), который вечером 31 мая организовал открытую дискуссию под названием "Будущее российской экономики после войны". Участники встречи, российские и немецкие эксперты, сконцентрировались на том, что - вопреки текущему "туману войны" - можно сказать о перспективах экономики РФ уже сегодня.

"Уровень 2013 года теперь так же недостижим, как когда-то 1913-го"

Россию ждет гораздо более глубокая рецессия, чем предсказывают ЦБ РФ и международные организации, уверен директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Диапазон падения российского ВВП по итогам текущего года Иноземцев оценивает в пределах 14-18 процентов, но и в следующем году он ожидает сокращения экономики, не исключая, что такая тенденция сохранится и до 2025 года. "Нет стимулов для роста. Экономика РФ росла за счет роста потребления, в ней не наблюдалась индустриализация в том смысле, в каком она охватила, например, Китай", - заметил Иноземцев.

Владислав Иноземцев

Главный прогноз экономиста: Россия не вернется к ВВП уровня 2008-го или даже 2013 года. "Как для СССР долгое время недостижимым ориентиром был 1913 год, так теперь для РФ будет 2013-й, который мы не достигнем снова", - заявил Иноземцев. Это, по его мнению, цена за то, что Россия "взяла политический курс к прошлому", а власти "хотят и экономику подстроить под свой политический стиль".

Россия, по его мнению, сможет тем не менее найти постепенно альтернативные западным рынки для своего сырья, но не получит в лице Китая альтернативу Западу в вопросах крупных инвестиций и помощи в высокотехнологичном развитии. "Китайская помощь придет только в форме торговли. При этом китайцы еще и откажут в чем-то, например, в запчастях для западных самолетов. Китайцы никогда не инвестировали в России по-крупному", - указал Иноземцев, добавив, что серьезные вложения из Китая скорее были исключением.

Экономика РФ станет "более примитивной"

Через два-три, максимум четыре года российская экономика изменится, став более примитивной, сделал прогноз выступавший следом Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). "Просто невозможно иметь высокотехнологичную экономику с таким уровнем санкций", - пояснил он. Основные изменения, которые, по мнению Клуге, вскоре ждут Россию, - это появление новых логистических цепочек, падение объемов добычи энергоносителей с одновременным ростом зависимости госбюджета от продажи нефти, газа и другого сырья, рост импорта готовой продукции, а также укрепление роли государства в экономике.

Янис Клуге

В падении экономики РФ будет масса нюансов, которые не получится измерить обычной статистикой, сказал Клуге. "10 процентов падения ВВП не означают, что все люди в стране теряют по 10 процентов. Власти постараются компенсировать потери, но только тем, кто является их "ядерным" электоратом. Силовики не пострадают", - уверен он.

К тому же для понимания новой ситуации имеет значение не только рост цен или падение ВВП, но и то, что некоторые товары и услуги просто исчезнут для россиян. "Мы не сможем изобразить в цифрах все падение российской экономики, а такие вещи принципиально влияют на качество жизни", - уточнил немецкий аналитик. Впрочем, он признал, что власти РФ "постараются сохранять ощущение нормальности как можно дольше".

Дискуссия коснулась и будущей роли западных компаний в экономике РФ. Клуге не исключил, что после войны часть их вернется в Россию: "Есть мощные стимулы изнутри РФ для обхода санкций - часть внешних игроков поддастся на такого рода стимулы. Россия превратится в большую серую зону". Теневой бизнес и организованная преступность будут расцветать, а многие услуги и товары будут попадать на территорию РФ нелегально, предположил немецкий эксперт.

"По Siemens можно судить о настроениях немецкого бизнеса"

"О быстром возвращении в Россию не думает никто", - комментируя настроения немецкого бизнеса, подчеркнул исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс (Michael Harms). И добавил, что опирается в своих утверждениях на общение с представителями деловых кругов ФРГ: "Это надолго. Если даже Siemens, который работал с 1852 года, уходит, то это показатель, по которому можно судить о всем немецком бизнесе".

Михаэль Хармс

При этом стремительного коллапса российской экономики Хармс не ожидает: денег от продажи энергоресурсов, по его мнению, хватит на все текущие нужды, а экономика РФ, пережившая за недавние десятилетия несколько кризисов, умеет к ним приспосабливаться. "Означает ли это, что она сможет компенсировать санкции - нет, совершенно точно. Она будет стагнировать и перестанет быть современной. Мне лично очень жаль, ведь я двадцать лет посвятил тому, чтобы российская экономика взяла курс в будущее", - признался Хармс.

Уровень адаптации экономики РФ к новым условиям, по его словам, будет во многом зависеть от того, как поведут себя такие игроки, как КНР, Южная Корея, Турция. "Может, большие игроки не станут вести бизнес с РФ, а вот среднего размера компании могут и рискнуть", - предположил Хармс. Но, как и Иноземцев, он уверен, что китайский бизнес будет очень осторожен: "Китайцы не инвестировали, даже когда условия были лучше. Вспомним, например, разработку совместного российско-китайского гражданского самолета. Кроме заявлений не было ничего!".

Экономика РФ адаптируется - за счет экологии?

Нерадужные перспективы развития российской экономики, описанные экспертами, дополнила не менее тревожным прогнозом журналист-эколог Ангелина Давыдова, которая уехала из России и сейчас сотрудничает в Берлине с организацией Media in Cooperation and Transition.

Ангелина Давыдова

Россия может перестать играть значимую роль для ЕС как поставщик энергоносителей, но она никуда не денется как четвертый в мире эмитент СО2 и крайне необходима в борьбе против надвигающегося климатического кризиса. "Сокращение сотрудничества в этой сфере не принесет ничего хорошего никому", - предупредила Давыдова. Она опасается, что под давлением санкций российский бизнес только усилит давление на власти с целью снизить экологические стандарты, что уже происходит в сфере автомобилестроения.

"До недавнего времени РФ предпринимала усилия для сокращения сжигания попутного газа. Теперь энергокомпании снова требуют разрешить сжигать попутный газ. Такие темы, как "зеленая сделка" ЕС, перестали быть фактором, на который ориентируются российские компании. Это все - плохие новости для планеты", - посетовала журналистка, много лет изучающая проблемы экологии в России.

А что же Запад? "Санкционный репертуар" почти исчерпан

Помимо прогнозов, эксперты обсудили вопрос, ждет ли в будущем российскую экономику дальнейшее усиление экономического давления со стороны Запада. "Санкционный репертуар тех штрафных мер, которые не очень болезненны для нас самих, подходит к концу, - констатировал Янис Клуге. - Это грозит проблемами: как реагировать на следующую "Бучу" или, например, на новое наступление на Киев или что-то подобное?". Седьмой пакет санкций в отношении России будет меньшим по объему, чем шестой, полагает он.

Пока европейцы идут темпом наращивания санкций, от которого меньше страдают сами, но этот темп не определяется потребностями Украины на фронтах, указал аналитик SWP. В ближайшем будущем важнее будут уже не санкции, а поддержка Украины, в частности, поставки ей вооружений. "Ими куда адреснее можно оказать влияние на ход конфликта, чем санкциями", - заметил Клуге. Одновременно он призвал подвести черту под политикой "кнута и пряника" в отношении Москвы: "Время пряников прошло".

Проблема западных санкций против экономики РФ, согласился Иноземцев, заключается в том, что, несмотря на то, что их действие ощущается в России, "никакие из них не помогают выжить Украине". Он в этой связи выразил сожаление тем, что ЕС вместо эмбарго не ввел, например, штрафную пошлину на российскую нефть, доходы от которой могли бы быть направлены на поддержку Киева. "Украина - это центр конфликта. Что будет с ней - куда важнее, чем то, что будет с Россией. Все возможности должны быть рассмотрены не только с точки зрения нанесения ущерба России, но и помощи Украине", - подвел итог Иноземцев.

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