Британия передаст Украине рекордный пакет военной помощи

Очередная партия военной помощи оценивается в полмиллиарда фунтов стерлингов. В нее войдет больше 4 миллионов боеприпасов.

Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны против России. Об этом в субботу, 11 мая, в своем официальном аккаунте в социальной сети Х сообщило Министерство обороны страны.

Отмечается, что в очередную партию помощи войдет четыре миллиона боеприпасов, более 1600 ракет, а также 400 транспортных средств.

Евросоюз пообещал предоставить Украине гарантии безопасности

Ранее в тот же день стало известно, что Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономическую помощь этой стране. Как следует из документа, который оказался в распоряжении еженедельника Welt am Sonntag, ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений косвенно исключается.