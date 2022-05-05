Братья Михаила Саакашвили собрали массовую акцию протеста

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Семья Саакашвили требует отправить его на лечение в зарубежную клинику или хотя бы в многопрофильную больницу в связи с ухудшением здоровья третьего президента Грузии.
Вечером в четверг, 5 мая, около полутора тысяч человек собрались в Тбилиси у здания правительства Грузии с требованием оказать Михаилу Саакашвили, находящемуся в Руставской тюрьме для бывших чиновников, надлежащую медицинскую помощь. Инициаторами акции выступили братья экс-президента Давид и Георгий Саакашвили, призвавшие днем ранее всех неравнодушных собраться на массовую акцию под лозунгом "Спасти Мишу".
Это первая демонстрация после закончившегося 2 мая срока ультиматума семьи Михаила Саакашвили к правительству Грузии о переводе экс-президента на лечение за границей. С этого момента его сторонники заявили, что переходят к масштабным акциям протеста.
Накануне семья и соратники Михаила Саакашвили обратилась за помощью к грузинской патриархии, политическим партиям и даже посолу США Келли Дегнан с призывом защитить фундаментальное право на жизнь гражданина Грузии, отметив, что не требуют ни освобождения экс-президента, ни его возвращения к власти. Речь идет лишь о возможности лечения, чтобы политик выжил. На этот раз во время митинга не звучали лозунги оппозиционных партий, а главная роль была отведена врачам, рассказавшим об ухудшении состояния экс-президента.
Михаилу Саакашвили 20 апреля стало плохо в суде во время рассмотрения одного из уголовных дел в отношении него. Ровно через неделю врачи, наблюдающие за состоянием его здоровья, дали заключение, что у него диагностированы анорексия, непереносимость организмом ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии.
А 3 мая состояние здоровья политика ухудшилось еще больше - появилось головокружение, стало трудно передвигаться - из-за чего несколько врачей провели пикет перед зданием посольства США с целью обратить внимание посла этой страны на проблему.
В то же время, в правящей партии "Грузинская мечта" считают, что Михаил Саакашвили сам отказывается от медицинской помощи, тем самым причиняя вред своему здоровью, чтобы избежать наказания.
Михаил Саакашвили находится в заключении уже семь месяцев. Он тайно вернулся на родину и был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Пока политик в течение восьми лет отсутствовал в Грузии, он был заочно осужден на шесть лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против него - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Сам экс-президент считает себя политическим узником, а обвинения сфабрикованными. Сразу же после ареста он объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил ее только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако после возвращения в тюрьму 21 февраля он снова объявил голодовку, которая продолжалась 20 дней и была прекращена только "по просьбе грузинских добровольцев, воюющих в Украине".
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