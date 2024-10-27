Брянский губернатор заявил о попытке прорыва через границу

Вооруженные лица пытались пересечь границу в Брянской области, сообщил Александр Богомаз. По его словам, атака была отбита.

В Брянской области РФ пресечена попытка прорыва "вооруженной группы лиц" через российско-украинскую границу, сообщил глава региона Александр Богомаз в воскресенье, 27 октября. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Манев Климовского района, где сейчас нет жителей.

В отражении атаки участвовали пограничники, военнослужащие и бойцы Росгвардии. "Противнику нанесено огневое поражение", - написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе "стабильная" и находится под контролем властей.

Беспилотники над Брянской областью

Губернатор также сообщил об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил Богомаз.

По данным Минобороны РФ, в течение дня над регионом было сбито 17 дронов.