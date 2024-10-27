  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Брянский губернатор заявил о попытке прорыва через границу

Жан Рофе
27 октября 2024 г.

Вооруженные лица пытались пересечь границу в Брянской области, сообщил Александр Богомаз. По его словам, атака была отбита.

https://p.dw.com/p/4mHu4
Пограничный столб в Брянской области (фото из архива)
Пограничный столб в Брянской области (фото из архива)Фото: Vladimir Gorovykh/TASS/dpa/picture alliance

В Брянской области РФ пресечена попытка прорыва "вооруженной группы лиц" через российско-украинскую границу, сообщил глава региона Александр Богомаз в воскресенье, 27 октября. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Манев Климовского района, где сейчас нет жителей.

В отражении атаки участвовали пограничники, военнослужащие и бойцы Росгвардии. "Противнику нанесено огневое поражение", - написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе "стабильная" и находится под контролем властей.

Беспилотники над Брянской областью

Губернатор также сообщил об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил Богомаз.

По данным Минобороны РФ, в течение дня над регионом было сбито 17 дронов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Почему украинский Берислав стал целью атак российских беспилотников? | "Европа в фокусе"

Почему украинский Берислав стал целью атак российских беспилотников? | "Европа в фокусе"

Война в Украине продолжается уже более двух с половиной лет. Практически каждый день российская армия наносит удары по разным украинским регионам. При этом часто цели не имеют военного значения. Как город Берислав, расположенный в Херсонской области. Он за последний год очень часто подвергался ударам российских беспилотников, в результате которых более сотни мирных жителей были ранены или убиты.
Политика26 сентября 2024 г.26:00 мин.
После атаки дронов на НПЗ в Рязани

Удары по российским НПЗ: каков ущерб и как их защищают от боевых дронов

Удары по российским НПЗ: каков ущерб и как их защищают от боевых дронов

Российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись атакам дронов не менее 37 раз с момента вторжения РФ в Украину. DW - о том, какой ущерб наносят эти атаки и как НПЗ борются с беспилотниками.
Конфликты22 марта 2024 г.
Показать еще