Босфор перекрывали из-за аварии танкера "теневого флота" РФ

Босфор перекрывали из-за аварии танкера "теневого флота" РФ27 декабря 2024 г.
В четверг, 26 декабря, движение судов по проливу Босфор в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, приводит агентство Reuters данные судоходной компании Tribeca.
Нефтяной танкер Cordelia Moon под флагом Панамы направлялся из турецкого города Ялова в Новороссийск. Судно сломалось возле стамбульского района Еникёй, после чего главное управление береговой охраны начало буксировку танкера и движение по проливу было возобновлено.
Cordelia Moon входит в "теневой флот" России
Судно Cordelia Moon находится в списке танкеров из так называемого теневого флота России, используемого российскими властями для транспортировки нефти в обход санкций. В частности Cordelia Moon числится в списке, опубликованном международной природоохранной организацией "Гринпис". Танкер эксплуатируется уже 18 лет.
В ноябре движение через пролив было заблокировано из-за сломавшегося танкера NAZAN, шедшего из России. В январе Босфор перекрыл танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир.
В середине декабря два танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате аварии в воду попали не меньше трех тысяч тонн мазута. Более 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено, в России был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.