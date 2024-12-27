Босфор перекрывали из-за аварии танкера "теневого флота" РФ

Танкер под флагом Панамы сломался и перекрыл движение в Босфоре. Судно относят к "теневому фоту" России.

В четверг, 26 декабря, движение судов по проливу Босфор в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, приводит агентство Reuters данные судоходной компании Tribeca.

Нефтяной танкер Cordelia Moon под флагом Панамы направлялся из турецкого города Ялова в Новороссийск. Судно сломалось возле стамбульского района Еникёй , после чего главное управление береговой охраны начало буксировку танкера и движение по проливу было возобновлено.

Cordelia Moon входит в "теневой флот" России

Судно Cordelia Moon находится в списке танкеров из так называемого теневого флота России, используемого российскими властями для транспортировки нефти в обход санкций. В частности Cordelia Moon числится в списке , опубликованном международной природоохранной организацией "Гринпис". Танкер эксплуатируется уже 18 лет.

В ноябре движение через пролив было заблокировано из-за сломавшегося танкера NAZAN, шедшего из России. В январе Босфор перекрыл танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир.

В середине декабря два танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате аварии в воду попали не меньше трех тысяч тонн мазута. Более 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено, в России был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.