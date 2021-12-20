 Боррель: ″Северный поток - 2″ - не приоритетный проект для ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2021

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Европа

Боррель: "Северный поток - 2" - не приоритетный проект для ЕС

Кризис у границ Украины разворачивается на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители. РФ использует газ как политический инструмент, считает Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Для стран Евросоюза "настал момент проявить твердость и единство", чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину, заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы знаем, что одних лишь слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства", стягивающего войска к границам Украины, заметил глава дипломатии ЕС. Поэтому, добавил он, так важно, что европейские лидеры решили продлить существующие экономические санкции и "предупредили Россию о серьезных последствиях в случае любых действий против Украины".

"Россия использует энергоресурсы как политический инструмент"

Кризис у границ Украины разворачивается на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители, отметил Боррель: только в декабре цены на газ выросли на 40%, а по сравнению с летом рост составил 300 процентов.

По оценке дипломата, Москва использует энергоресурсы как инструмент политического влияния, как, например, это произошло в Молдове. "И хотя, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие видят в ее отказе увеличивать объемы экспорта в Европу или пополнять запасы принадлежащих Газпрому складских помещений способ давления на ЕС. Прежде всего - для получения лицензии на запуск газопровода "Северный поток - 2", - указал он.

Боррель добавил, что Европейская комиссия не считает этот проект приоритетным. По его словам, трубопровод "продолжает оставаться вопросом для обсуждения" и "в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов".

"Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему"

Говоря о росте напряжения у границ Украины, дипломат отметил, что конечные намерения Москвы относительно Киева не ясны, "за исключением того, что она угрожает Украине и стремится ослабить ее". "Возможны различные сценарии. ...Нам нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - подчеркнул он.

Боррель также упомянул о списке требований МИД РФ к США и НАТО относительно "гарантий безопасности". Евросоюз должен участвовать в подобных дискуссиях, заметил Боррель, указав на то, что ключевые принципы европейской политики безопасности изложены в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии: "ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией".

"Европа в опасности"

Напряжение в отношениях с Россией, а также "жестокий, репрессивный и незаконный характер режима Александра Лукашенко" в Беларуси, по мнению Борреля, четко демонстрируют, с какими угрозами сталкивается Европа. Среди них - "гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация". "На карту поставлена не только судьба отдельных стран и обществ, - подчеркивает дипломат, - но и более общие принципы, лежащие в основе европейской структуры безопасности".

На этом фоне, считает Боррель, Евросоюзу "крайне необходимо наращивать потенциал в сфере безопасности". В январе он намерен представить главам МИД и Минобороны ЕС обновленную версию концепции европейской безопасности "Стратегический компас". Первая строчка в предисловии к этому документу гласит: "Европа в опасности". В "Стратегический компас", в частности, войдут рекомендации для европейских стран, касающиеся кризисного управления и развития оборонного потенциала.

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    Автор: Александра Елкина


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