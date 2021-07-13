Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Крупные суда, включая круизные лайнеры, не смогут больше проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко. Соответствующий закон одобрен кабинетом министров Италии, сообщается во вторник, 13 июля, на сайте правительства.
"Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции", - подчеркнул министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим. Ограничения вступят в силу с 1 августа.
В документе отмечается, что запрет распространяется на корабли, которые соответствуют одному из следующих критериев: вместимость более 25 тысяч тонн, длина более 180 метров или высота свыше 35 метров. Закон предусматривает создание фонда для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, которые пострадают от ограничений.
ЮНЕСКО могла включить Венецию в "черный список"
В июне ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну и допускала включение Венеции в так называемый черный список. В него входят объекты Всемирного наследия, находящиеся под угрозой. Неназванные собеседники агентства Reuters в итальянском кабмине утверждают, что именно такая перспектива заставила правительство Италии действовать. Венеция и Венецианская лагуна были внесены в перечень объектов Всемирного наследия в 1987 году.
До пандемии COVID-19 миллионы посетителей приплывали в Венецию на круизных лайнерах. Волны, образуемые этими судами, наносили ущерб фундаментам зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны.
Смотрите также:
-
Кругосветное путешествие по Германии
Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".
-
Кругосветное путешествие по Германии
"Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Кругосветное путешествие по Германии
В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.
-
Кругосветное путешествие по Германии
На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.
-
Кругосветное путешествие по Германии
Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.
-
Кругосветное путешествие по Германии
Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.
-
Кругосветное путешествие по Германии
Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.
-
Кругосветное путешествие по Германии
Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.
-
Кругосветное путешествие по Германии
Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.
-
Кругосветное путешествие по Германии
Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).
-
Кругосветное путешествие по Германии
На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.
-
Кругосветное путешествие по Германии
"Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
Автор: Максим Нелюбин