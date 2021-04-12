 ″Большая семерка″ обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Большая семерка" обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины

Страны G7 призвали Москву прекратить провокации на границе с Украиной, напомнив о Венском документе ОБСЕ. "Большая семерка" указала на необходимость соблюдать Минские соглашения.

Российские военнослужащие

Российские военнослужащие (фото из архива)

Страны "группы семи" (G7) глубоко обеспокоены масштабным продолжающимся стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию незаконно аннексированного Крыма. Подобные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающими и дестабилизирующими, говорится в заявлении "большой семерки", опубликованном вечером в понедельник, 12 апреля.

Авторы документа призвали Россию прекратить провокации и немедленно предпринять усилия по деэскалации напряженности в соответствии с ее международными обязательствами. Они указали Москве на необходимость следовать Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, который Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла в 2011 году.

G7 о Минских соглашениях и конфликте на востоке Украины

"Большая семерка" подтвердила свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поддержала сдержанность Киева. Полное исполнение Минских соглашений является единственным путем к политическому решению конфликта, отмечается в заявлении стран G7. Они призвали все стороны к конструктивному участию в деятельности Трехсторонней контактной группы, чтобы закрепить режим прекращения огня.

В начале апреля появились сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев разной степени интенсивности в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять солдат украинских войск и пятилетний мальчик на территории "ДНР".

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Украина - родина для многих русских

    По международному праву, подконтрольная сепаратистам часть Донбасса является территорией Украины, однако на ней живут около 400 000 человек, имеющих российское гражданство. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:22

Российские войска на границе с Украиной: что говорят США и Турция (12.04.2021)

Контекст

Комментарий: Путин хочет заставить Украину капитулировать

Очередное обострение ситуации в Донбассе и маневры российской армии у границ Украины связаны с желанием Кремля вынудить Зеленского подписать "новый мир" с Россией, считает Сергей Руденко.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают на Западе о войсках РФ у границ с Украиной (07.04.2021)  

Зачем Кремль стягивает войска к украинским границам (05.04.2021)  

Реклама

Самые читаемые

"Только на "Бук" надеяться": СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением "Боинга" под Донецком  

Комментарий: Часики тикают. Когда в Беларуси ждать развязки?  

Белорусы хотят диалога с Лукашенко? "Сход" - еще одна попытка  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW