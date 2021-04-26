 Болгария высылает российского дипломата | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Болгария высылает российского дипломата

МИД в Софии сообщает, что глава ведомства провела "серьезный" разговор с послом РФ из-за возможной причастности россиян к взрывам на складах боеприпасов в 2011-2020 годах.

Министерство иностранных дел Болгарии

Министерство иностранных дел Болгарии (фото из архива)

Болгария объявила персоной нон грата одного российского дипломата, сообщает МИД в Софии в четверг, 29 апреля. Ведомство также обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на складах боеприпасов с 2011 по 2020 годы, в частности, уничтожения вещественных доказательств при пожаре, а также в расследовании отравления трех болгарских граждан, говорится далее в заявлении.

В этой связи вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева "провела обстоятельный и серьезный разговор" с послом РФ в Болгарии. София "желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией" и "настаивает на активном и эффективном содействии" российской стороны в "прояснении обстоятельств инцидентов", произошедших на болгарской территории, сообщает далее МИД.

Захариева также обратила внимание посла РФ на "некоторые публичные комментарии российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными". МИД Болгарии "оставляет за собой право принять ответные меры" и призвал Москву "прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Болгария подозревает россиян во взрывах на складах боеприпасов

Накануне прокуратура Болгарии заявила о возможной причастности шестерых граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов в 2011, 2015 и 2020 годах. Следствие проверяет версию, согласно которой целью взрывов годах были вооружения, которые принадлежали бизнесмену Емельяну Гебреву и планировались к отправке в Грузию и Украину. Во всех четырех случаях взрывам предшествовали пожары.

В прокуратуре полагают, что злоумышленники пытались с помощью пожаров спровоцировать эвакуацию людей со складов. В ведомстве также сообщили, что установлены личности шести граждан России, которые всякий раз находились в стране, когда происходили взрывы и также могли быть причастны и к попытке отравления Гебрева, произошедшей весной 2015 года.

Бизнесмену стало плохо на приеме в Софии, он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив. В 2019 году болгарская полиция сообщила, что подозревает гражданина России Сергея Федотова в попытке убийства Гебрева.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:01

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова"

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандалы в самой коррумпированной стране ЕС: как власти Болгарии реагируют на массовые протесты  

Протесты в Болгарии - людям надоел произвол. Европа в фокусе  

Также по теме

Rumänien Regierungssitz Viktoria-Palast in Bukarest

Румыния высылает помощника российского военного атташе 26.04.2021

Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.

Tschechien Prag Jan Hamacek, Andrej Babis

Чехия призвала Запад выслать "российских разведчиков из посольств" 20.04.2021

Прага обвиняет российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen | Aussenministerium Moskau

Россия высылает семь дипломатов Словакии и стран Балтии 28.04.2021

Ранее Словакия и балтийские государства в знак солидарности с Чехией выслали ряд российских дипломатов. Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году.

Реклама

Самые читаемые

Немки удаляют татуировки. Почему?  

Единый фронт против Лукашенко: удастся ли оппозиции в Беларуси сплотиться?  

Кулинарное наследие: любимые рецепты немецких бабушек  