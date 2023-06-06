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ОбществоГаити

Более 40 человек погибли в Гаити из-за наводнений

Дмитрий Вачедин
58 мин. назад

Наводнения и оползни затронули 7 из 10 департаментов страны. Более 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Жители Порт-о-Пренса толкают микроавтобус на улице, заваленной пластиковым мусором после наводнения
Наводнение в Порт-о-ПренсеФото: Guerinault Louis/AA/picture alliance

По меньшей мере 42 человека погибли в Гаити в результате наводнений и оползней в последние дни, сообщают в ночь на вторник, 6 июня, местные власти. Еще 11 человек, по данным местных спасателей, числятся пропавшими без вести.

Начавшиеся несколькими днями ранее дожди вызвали наводнения и разрушения в 7 из 10 департаментов страны, указывает агентство AFP. По данным ООН, пострадали 37 тысяч человек, а свыше 13 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В пострадавшем Леогане - нехватка продуктов и лекарств

Особенно пострадал город Леоган, расположенный в 30 километрах к западу от столицы страны, города Порт-о-Пренс. Там вышли из берегов 3 реки, и, по данным местных властей, погибли более 20 человек. Мэр города Эрнсон Анри сообщил, что находящиеся в отчаянии жители потеряли засеянные поля и скот. В Леогане не хватает продовольствия, воды и медикаментов.

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