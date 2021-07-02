 ″Бойскауты Америки″ выплатят жертвам насилия 850 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

"Бойскауты Америки" выплатят жертвам насилия 850 млн долларов

Достигнутое соглашение между организацией бойскаутов и адвокатами жертв позволит выплатить одну из крупнейших в истории США компенсаций по искам о сексуальном насилии.

Статуя бойскаута перед штаб-квартирой организации в Техасе

Статуя бойскаута у штаб-квартиры организации

"Бойскауты Америки" (BSA) - одна из старейших и крупнейших скаутских организаций США - достигли соглашения с адвокатами, представляющими интересы около 60 000 жертв сексуального насилия над детьми. BSA согласилась выплатить истцам 850 млн долларов, сообщает в пятницу, 2 июля, агентство Associated Press.

В феврале 2020 года BSA подала заявление о банкротстве из-за многочисленных исков со стороны жертв сексуального насилия. Организация заявила, что начала процедуру банкротства, чтобы сформировать денежный фонд для выплаты компенсаций молодым людям, которые в детстве десятилетиями подвергались насилию со стороны скаутмастеров или других лидеров организации, и при этом также продолжить свою работу.

Как указывает AP, достигнутое соглашение позволит выплатить одну из крупнейших компенсаций по искам о сексуальном насилии в истории США. Ранее в BSA оценили максимальный размер возможной компенсации жертвам жестокого обращения в 7,1 млрд долларов. Адвокаты комитета заявителей по гражданским правонарушениям, которому поручено выступать в качестве доверенного лица жертв, оценили общие выплаты по около 82,5 тыс. заявлений о сексуальном насилии примерно в 103 млрд долларов.

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 26:00

Сексуальное насилие над детьми в католической церкви: тормозит ли Ватикан ход расследований?

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Нет согласия - нет секса: Украина приняла прогрессивные законы в защиту жертв насилия (22.01.2019)  

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе" (28.05.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Экономист: "Внешнеторговое чудо" Беларуси близится к концу  

"Спецоперация" в Беларуси: Лукашенко объявил, что предъявит претензии ФРГ  

Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2  