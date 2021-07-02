"Бойскауты Америки" выплатят жертвам насилия 850 млн долларов

"Бойскауты Америки" (BSA) - одна из старейших и крупнейших скаутских организаций США - достигли соглашения с адвокатами, представляющими интересы около 60 000 жертв сексуального насилия над детьми. BSA согласилась выплатить истцам 850 млн долларов, сообщает в пятницу, 2 июля, агентство Associated Press.

В феврале 2020 года BSA подала заявление о банкротстве из-за многочисленных исков со стороны жертв сексуального насилия. Организация заявила, что начала процедуру банкротства, чтобы сформировать денежный фонд для выплаты компенсаций молодым людям, которые в детстве десятилетиями подвергались насилию со стороны скаутмастеров или других лидеров организации, и при этом также продолжить свою работу.

Как указывает AP, достигнутое соглашение позволит выплатить одну из крупнейших компенсаций по искам о сексуальном насилии в истории США. Ранее в BSA оценили максимальный размер возможной компенсации жертвам жестокого обращения в 7,1 млрд долларов. Адвокаты комитета заявителей по гражданским правонарушениям, которому поручено выступать в качестве доверенного лица жертв, оценили общие выплаты по около 82,5 тыс. заявлений о сексуальном насилии примерно в 103 млрд долларов.

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