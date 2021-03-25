Bloomberg сообщил о резком росте нефтяного экспорта РФ в США

По информации агентства Bloomberg, нефтеперерабатывающие компании США на фоне санкций в отношении Венесуэлы и сокращения поставок из стран ОПЕК в 2020 году значительно нарастили импорт российской нефти, чтобы восполнить возникший пробел. Резкий рост российских поставок в прошлом году вывел Россию на позицию третьего по величине поставщика нефти в США, пишет агентство в среду, 24 марта.

При этом на протяжении многих лет нефть и нефтепродукты из РФ составляли менее 0,5 процента в общем объеме нефтяного импорта США, объемы поставок резко возросли за последнее десятилетие.

Россия обогнала по суточным поставкам Саудовскую Аравию

В 2020 году РФ занимала 7 процентов импортного рынка Соединенных Штатов, а по суточным поставкам она обогнала Саудовскую Аравию: Россия в сутки поставляла в среднем 538 тысяч баррелей, Саудовская Аравия - 522 тысячи баррелей, указывается далее. Крупнейшими импортерами российской нефти по итогам 2020 года являются корпорации Valero Energy Corp. (55 миллионов баррелей) и Exxon Mobil Corp. (50 миллионов баррелей), в сумме их закупки составили почти половину общего объема импорта нефти из РФ, пишет агентство.

Растущая зависимость США от российской нефти находится в противоречии с политикой Вашингтона в отношении Москвы, отмечается далее. В течение последних двух лет американские законодатели оказывали давление на европейские страны с целью остановки проекта "Северный поток - 2", а в 2020 году Конгресс США даже согласился применить санкции против участвующих в строительстве газопровода компаний, напоминает агентство.

Санкции США против Венесуэлы и сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

США ввели несколько пакетов санкций в отношении Венесуэлы на фоне борьбы за власть между правителем этой страны николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого около полусотни государств признали временным президентом. В частности, в августе 2019 года было введено полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. Вашингтон также ввел санкции в отношении венесуэльской госкомпании PDVSA и запретил всем нефтяным компаниям вести бизнес с Венесуэлой.

В 2020 году страны ОПЕК+ договорились значительно снизить добычу нефти, а Саудовская Аравия согласилась сократить добычу почти до 8,5 миллиона баррелей в сутки.

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