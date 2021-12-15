Bloomberg сообщил о разногласиях в ЕС по возможному ужесточению санкций против РФ

По данным Bloomberg, крупнейшие страны Евросоюза выступают против быстрого введения пакета санкций в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Германия, Франция, Италия и Испания намерены сфокусироваться на переговорах с Москвой, прежде чем угрожать ей жесткими экономическими мерами, которые ЕС может ввести за военную эскалацию конфликта в Донбассе, пишет агентство в среду, 15 декабря, со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

При этом другие государства ЕС придерживаются мнения, что публичные заявления об угрозе ужесточения санкций более эффективно действуют на российского президента Владимира Путина, считают собеседники Bloomberg. По словам одного из официальных лиц, представители восточноевропейских и скандинавских стран, а также Нидерландов попросили Еврокомиссию как можно скорее вынести на обсуждение разрабатываемый им подробный план санкций.

Крупные страны ЕС - за выжидательную тактику

Между тем Германия и придерживающиеся аналогичного мнения страны уверены, что ожидание дальнейших шагов Путина более эффективно, чем преждевременное оглашение различных вариантов реакции ЕС на эскалацию конфликта, указывается далее. Руководство этих государств не сомневаются в принятии Европой жестких мер в случае российского вторжения в Украину, но оспаривает необходимость подробного планирования санкций еще до того, как начался военный конфликт, пишет агентство.

Данные страны предполагают, что Путин использует наращивание войск близ украинской границы в качестве инструмента давления на Запад и указывают на то, что российскому президенту удалось добиться переговоров с президентом США Джо Байденом.

В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пригрозила Москве "беспрецедентными мерами" с "серьезными последствиями для России" в случае агрессии против Украины. ЕС уже ввел целый ряд санкций и при необходимости может пойти на дальнейшие шаги, заявила она в Европарламенте и предупредила, что за продолжение эскалации Москве придется заплатить "огромную цену".

Проблему возможной агрессии РФ обсудят на саммите ЕС 16 декабря

Ситуация на границе России и Украины станет одной из главных тем на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. По данным НАТО, РФ могла стянуть к границе с Украиной от 75 тысяч до 100 тысяч солдат и офицеров.

Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джозеф Байден пригрозил Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Позднее российский президент, комментируя саммит с Байденом уклонился от ответа на вопрос о возможности нападения на Украину, назвав его "провокационным". "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.

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