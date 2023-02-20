Bloomberg: Роль РФ и КНР на рынке удобрений беспокоит США

Война в Украине и последовавший за ней продовольственный кризис подчеркнули стратегическую роль производителей удобрений в мире.

Российское вторжение в Украину выявило роль удобрений как "стратегического рычага глобального влияния", который в настоящее время имеется у РФ и КНР, пишет Bloomberg в понедельник, 20 февраля.

Война в Украине вызвала продовольственный кризис, сильно ударивший по наименее обеспеченным странам. "Это выдвинуло удобрения и тех, кто их контролирует, на передний план политической повестки дня в мире", - обращает внимание агентство.

Согласно подсчетам Bloomberg, мировым лидером на рынке удобрений является Китай - он производит 31,9 млн т азота и 6,1 млн т калия. Россия с 11,2 млн т азота и 9,5 млн т калия находится на втором месте, Беларусь с 1 млн т азота и 7,6 млн т калия - на третьем. США в этом списке производителей удобрений занимают четвертую строчку с 13,3 млн т азота и 369 тыс. т калия.

Роль Китая, России и Беларуси как основных мировых поставщиков удобрений вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов и других стран, отмечают аналитики агентства. При этом снятие ограничений на экспорт удобрений из РФ стало частью зерновой сделки Москвы, Киева, Анкары и ООН, напоминает Bloomberg.

Смотрите также: