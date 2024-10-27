Блок ГЕРБ-СДС вновь лидирует на выборах в парламент Болгарии

По данным экзитполов, коалиция партий ГЕРБ и Союза демократических сил вышла на первое место. Всего в новый парламент Болгарии проходят семь партий.

Прозападная правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) вновь лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 27 октября.

Согласно опросам избирателей, результаты которых представлены в эфире телеканала BTV, за блок партий бывшего премьер-министра Бойко Борисова проголосовали от 26,4 до 26,6% избирателей. Второе место занимает прозападный либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), набравший 14,9% голосов. На третьем месте - пророссийская и националистическая партия евроскептиков "Возрождение", заручившаяся поддержкой от 12,9 до 13,3% избирателей.

Всего в новый состав Национального собрания проходят семь политических объединений. Еще два объединения борются за то, чтобы преодолеть выборный барьер.

Седьмые за три года выборы в парламент Болгарии

Это были уже седьмые выборы в парламент Болгарии за последние три года. В избирательные списки включены 19 партий, девять коалиций и один независимый кандидат. Согласно прогнозам, ни одной из коалиций или партий вновь не удастся заручиться поддержкой большинства для формирования правительства.

Болгария - беднейшая страна Евросоюза - так и не может восстановить стабильность после антикоррупционных протестов 2021 года, приведших к свержению тогдашнего правительства премьер-министра Борисова. Политическая нестабильность может поставить под угрозу вступление Болгарии в еврозону в 2025 году и получение этой страной многомиллиардной помощи от Евросоюза, отмечает агентство AFP.