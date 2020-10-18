Блогер-беженец из РФ в Берлине: Я - не Навальный, меня посадят и через неделю забудут

Их новая жизнь началась 22 февраля 2020 года - Сергей Пинягин с женой и дочерью прилетели в берлинский аэропорт Тегель, прошли паспортный контроль и вышли в город. "Мы летели в никуда - у нас не было в Германии ни друзей, ни знакомых", - говорит Пинягин восемь месяцев спустя. Но в феврале ему казалось, что выбора нет: следователи в России угрожали ему тюремным сроком, адвокат предупреждал, что шансы на оправдательный приговор равны нулю - несмотря на то, что дело сфальсифицировано.

Сергей Пинягин за несколько дней продал все, что мог, и купил три билета на рейс Краснодар - Москва - Берлин. Это была их первая поездка за границу - и сразу в один конец. Ведь уже через пару дней он должен был явиться к следователю, сдать загранпаспорт и подписать подписку о невыезде.

Кубанский эко-блогер против местных властей

Пинягин с семьей перебрался на Кубань в 2013 году из Свердловской области. По его словам, хотел сменить место жительства с экологически неблагополучного региона на Урале на теплый приморский климат. Он купил участок земли, построил дом - и начал возмущаться. Сначала тем, что местные власти на бумаге якобы "асфальтировали" дорогу возле его дома, а на деле вместо асфальта было глинистое бездорожье. Потом он объявил войну автомойке по соседству, токсичные стоки из которой отправлялись прямиком в Черное море. Автомойка удостоилась сюжета в программе "Вести-Кубань", но местные власти объявили блогеру войну.

Сергей Пинягин с женой Марией

"Я им мешал жить - и начался беспредел", - говорит теперь Сергей Пинягин за чашкой чая в берлинском районе Шенеберг. За один лишь 2019 год он и его жена подверглись в общей сложности шести нападениям, рассказывает он. После одного из них против Пинягина было возбуждено уголовное дело за нанесение телесных повреждений средней тяжести. По версии следствия, Пинягин избил человека, напавшего на его жену.

По словам экоактивиста, в феврале 2020 года местные власти поставили его перед выбором: или Пинягин отправляется за решетку, или же продает свое имущество и уезжает из региона. Недолго думая, семья подала документы в визовый центр Германии в Краснодаре, а получив визы, купила билеты в Берлин.

Рассмотрение заявлений о статусе беженца длится месяцами

Они сняли квартиру в Берлине, записали дочь на курсы немецкого и теперь ждут решения Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) по поводу их заявлений о предоставлении убежища в Германии. Собеседования с чиновниками продолжались в общей сложности чуть ли не 20 часов.

Деньги, вырученные от продажи дома на Кубани, закончились; они живут на социальное пособие, и обошли уже все музеи Берлина и Потсдама - городские власти Берлина предоставляют претендентам на статус беженца бесплатный проездной на городской транспорт и BerlinCard, дающую право бесплатного посещения музеев.

Эко-активизм в России: угрозы и безразличие

О реакции в РФ на свои публикации в интернете и конфликт с властями Пинягин рассказывает так: "Самая большая проблема современной России - на словах тебя могут и поддержать, но на деле все спрашивают: зачем тебе это надо? Ну, течет дерьмо в море, ну и течет - оно же не мешает никому, - вспоминает он разговоры с местными жителями. - А мне мешает! Почему я должен купаться в грязи?"

Как говорит его гражданская жена Мария, в какой-то момент им начали угрожать неизвестные, и это было самым страшным: "Они подъезжали к дому и спрашивали: вы еще живы? Спите спокойно? Вам недолго осталось!"

"Репортеры без границ" поддержали заявление Пинягина

Дело Пинягина заинтересовало немецкое подразделение международной правозащитной организации "Репортеры без границ". Сотрудник ее берлинского подразделения Йенс-Уве Томас (Jens-Uwe Thomas) говорит, что организация официально поддерживает заявку Пинягина о предоставлении в ФРГ статуса беженца. Томас также лично присутствовал на втором слушании по делу российского блогера в ведомстве по делам миграции, чтобы лишний раз продемонстрировать поддержку со стороны организации.

"Пинягин - это пример всех тех мужественных активистов, которые используют интернет для того, чтобы обратить внимание общественности на проблемы , в данном случае в сфере экологии, - говорит Йенс-Уве Томас. - Для блогеров типа Пинягина интернет - это последнее свободное пространство в России, где еще можно высказываться и, например, критиковать власти. Ведь классические СМИ вроде ТВ полностью контролируются администрацией Путина. Но с 2011-2012 годов государство в России использует технические и юридические механизмы контроля за интернетом, и мы видим, что у активистов возникает все больше проблем ".

По его словам, Сергей Пинягин - один из немногих представителей России, заявление которого на статус беженца поддерживают "Репортеры без границ". Среди стран-лидеров по количеству обращений о политическом убежище в Германии для журналистов Йенс-Уве Томас называет Сирию, Турцию и Азербайджан. Общее количество журналистов, запрашивающих убежище в Германии, исчисляется сотнями.

Беглый блогер: "Я - не Навальный"

"Мы бросили все и улетели с тремя чемоданами", - рассказывает Сергей Пинягин об обстоятельствах своего отъезда из России. По его словам, у него не было иллюзий по поводу того, что за него кто-то вступится. "Я - не Навальный. Если бы меня посадили, все забыли бы про меня уже через неделю", - говорит блогер. В его Инстаграме - всего 10 тысяч подписчиков, но он не стесняется в выражениях, описывая происходящее в РФ: "Любой местный чиновник считает себя боссом мафии, и думает, что может делать все, что угодно".

Его жена рада, что может теперь без страха выходить на улицу. Она говорит, что начала спокойно спать только через полгода после переезда в Германию. Когда Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев примет решение по их заявлениям, пока неизвестно.

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