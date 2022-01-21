 Блинкен обсудил с Кулебой итоги встреч в Женеве и Берлине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2022

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Мир

Блинкен обсудил с Кулебой итоги встреч в Женеве и Берлине

Госсекретарь США заверил главу украинского МИДа в "непоколебимой поддержке" со стороны Вашингтона, а также в том, что никаких решений по поводу Украины не будет принято без ее участия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве 19 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве 19 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой проинформировал о своих встречах с европейскими и российскими чиновниками, подтвердив поддержку со стороны Вашингтона на фоне военного наращивания сил РФ близ Украины. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе американского Госдепа.

Блинкен "подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России (в Украину. - Ред.) повлечет за собой быстрый, жесткий и единый ответ от США и союзников", говорится в пресс-релизе. Глава Госдепа вновь выразил непоколебимую поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что никаких решений по поводу Украины без участия Киева не будет.

США и Россия договорились продолжить переговоры

В пятницу в Женеве состоялись переговоры Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. По окончании беседы Блинкен заявил, что США согласились на следующей неделе представить письменные ответы на требования РФ в отношении Украины и НАТО.

Украинские власти приветствовали продолжение переговоров. "Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Приятно осознавать, что дипломатический трек контактов с Россией остается активным", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

Ранее на этой неделе Блинкен посетил Киев и Берлин, где провел встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), главами МИД Германии и Франции Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Жаном-Ивом Ле Дрианом, а также с заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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