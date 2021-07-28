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Black Lives Matter - "Жизни чернокожих имеют значение"

Международное движение в защиту чернокожего населения во всем мире, в первую очередь в США.

Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") - основанное в 2013 году в США международное движение активистов, которые выступают против насилия в отношении чернокожего населения. Летом 2013 года в социальных сетях впервые был использован хештег #BlackLivesMatter. Причиной послужило оправдание Джорджа Циммермана, убившего афроамериканского подростка Трэйвона Мартина. Black Lives Matter организует акции протестов, митинги, демонстрации в связи со случаями насилия и убийств со стороны полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, а также против расовой дискриминации.

25.07.2020, Mitte, Mohrenstrasse, Berlin, Eine Strasse in Berlin soll umbenannt werden. | Verwendung weltweit

Улица мавров в Берлине: процесс переименования затормозился 28.07.2021

Казалось бы, после трех десятилетий дискуссий точка в споре о названии улицы в центре Берлина поставлена. Однако после решения дать ей новое, не расистское название, берлинцы вдруг выступили против.
Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 5/25/21 One year anniversary of the death of George Floyd. STAR MAX Photo: 6/19/20 Huge numbers of protesters gather in lower Manhattan near City Hall to protest Police Brutality on 'Juneteenth' - a holiday celebrating the liberation of those who had been held as slaves in the United States. Volunteers gave out masks, water and food to those participating. Protests have been ongoing during the Coronavirus Pandemic and were triggered by the wrongful death of George Floyd at the hands of Minneapolis Police Officers. (NYC)

В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы 25.06.2021

Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к лишению свободы 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Адвокат семьи Флойда назвал решение суда историческим шагом.
(FILES) In this file screenshot obtained from video feed via Court TV, shows former Minneapolis police officer Derek Chauvin listening to the verdict in his trial in the killing of George Floyd, in Minneapolis, Minnesota, on April 20, 2021. - Derek Chauvin, the white ex-policeman convicted of murdering the African-American man George Floyd, asked May 4, 2021 for a new trial on claims of jury and prosecution misconduct. (Photo by - / Court TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / COURT TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Обвинение просит 30 лет тюрьмы для экс-полицейского Шовина по делу Флойда 03.06.2021

Задержавший Джорджа Флойда полицейский признан виновным в его убийстве. Защита просит для Дерека Шовина условный срок. Приговор вынесут 25 июня.
Minnesota Police officers stand guard outside the Brooklyn Center Police Station after a police officer shot and killed 20-year-old Daunte Wright during a traffic stop in Brooklyn Center, Minneapolis, Minnesota on April 12, 2021. - A suburb of Minneapolis was under curfew early April 12, 2021 after US police fatally shot a young Black man, sparking protests not far from where a former police officer was on trial for the murder of George Floyd.Hundreds of people gathered outside the police station in Brooklyn Center, northwest of Minneapolis, with police later firing teargas and flash bangs to disperse the crowd, according to an AFP videojournalist. (Photo by Kerem Yucel / AFP) (Photo by KEREM YUCEL/AFP via Getty Images)

Президент США призвал к спокойствию после протестов из-за гибели чернокожего 12.04.2021

Насилию на демонстрациях нет оправдания, заявил Байден. Протесты в Миннесоте вспыхнули после смерти Донти Райта при попытке задержания. Полиция утверждает, что выстрел был случайным.
Vor der Kuppel des Kapitols in Washington flattert eine Fahne im Wind. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов 10.04.2021

Законопроект, затрагивающий репарации потомкам пострадавших от рабства в США, находился без движения более 30 лет. В Конгрессе хотят привлечь внимание к жизни афроамериканцев во времена рабства.

В США растут продажи оружия: при чем здесь протесты афроамериканцев? (15.03.2021) 15.03.2021

В США вновь выросли продажи оружия и боеприпасов в 2020 году. Большая часть приходится на тех, кто впервые приобретает оружие: при этом особенно много среди таких покупателей афроамериканок.
People take part in clashes in the centre of Liege, eastern Belgium, on March 13, 2021 that erupted on the sidelines of a Black Lives Matter demonstration. - Several police officers were wounded when violence and looting broke out on the sidelines of a Black Lives Matter demonstration in the eastern Belgian city of Liege on March 13, 2021, police said. The march was held to protest against the arrest of a woman for rebellion in the city at the begining of the week, who has since accused the police of racism, a police spokeswoman said. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

В Льеже хулиганы устроили беспорядки в центре города 13.03.2021

Беспорядки в Бельгии случились на фоне начавшейся мирно демонстрации движения Black Lives Matter.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** +++08.03.2021+++Minneapolis, USA+++ MINNEAPOLIS, MN - MARCH 08: (EDITORS NOTE: Image contains profanity) Bridgett Floyd (C), the sister of George Floyd, walks past a wall covered in graffiti after speaking outside the Hennepin County Government Center on March 8, 2021 in Minneapolis, Minnesota. Jury selection was scheduled to begin today in the trial of former Minneapolis Police officer Derek Chauvin in the death of George Floyd last May, but has been postponed due to a pending addition of a third-degree murder charge in the case. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)

Семья Джорджа Флойда получит компенсацию в размере 27 млн долларов 12.03.2021

Миннеаполис в досудебном порядке согласовал многомиллионную компенсацию для семьи погибшего афроамериканца. Адвокат семьи Флойда назвал это крупнейшим соглашением в истории США в подобных делах.

Громкий судебный процесс в США: в Миннеаполисе начали рассматривать дело о гибели Джорджа Флойда (08.03.2021) 08.03.2021

На скамье подсудимых - экс-офицер полиции, из-за которого погиб афроамериканец Джордж Флойд. После его гибели США захлестнула волна протестов. В ряде случае они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

200606 Demonstrators outside Washington Square Park during a protest over the death of George Floyd, on June 6, 2020 in the Manhattan borough of New York, NY, USA. Photo: Joel Marklund / BILDBYRAN / kod JM / 88161 bbeng protest demonstration Black Lives Matter *** 200606 Demonstrators outside Washington Square Park during a protest over the death of George Floyd, on June 6, 2020 in the Manhattan borough of New York, NY, USA Photo Joel Marklund BILDBYRAN kod JM 88161 bbeng protest demonstration Black Lives Matter, PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxAUT Copyright: JOELxMARKLUND 0047324502st

Почему гибель Джорджа Флойда вызвала глобальные протесты 08.03.2021

Экс-полицейский Дерек Шовин предстал перед судом по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Почему именно это убийство вызвало массовые протесты против расизма во всем мире – в материале DW.
Belarus' opposition leader Svetlana Tikhanovskaya delivers a speech as she receives the Sakharov human rights prize during the award ceremony at European Parliament, in Brussels, on December 16, 2020. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира 31.01.2021

Светлана Тихановская заявила, что вместе с ней на получение Нобелевской премии мира претендует весь белорусский народ.
A protester poses with a slogan black livres matter at Alexanderplatz square during a demonstration in solidarity with protests raging across the US over the death of George Floyd on June 6, 2020 in Berlin. - The death during the arrest of George Floyd, an unarmed black man in the US state of Minnesota, has brought tens of thousands out onto the streets during a pandemic that is ebbing in Asia and Europe, but spreading in other parts of the world. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 30.01.2021

С инициативой выступил депутат норвежского парламента от Социалистической левой партии Петтер Эйде. Он назвал BLM важной частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации".
15.05.2019, Bayern, Dachau: Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa | Verwendung weltweit

ФБР изучит гибель чернокожего в Огайо после стрельбы полиции 09.12.2020

Помощник шерифа в Колумбусе искал правонарушителя и застрелил вооруженного чернокожего. Погибший не был разыскиваемым нарушителем, признала полиция. К делу привлечено ФБР.
Activists including members of Black Lives Matter demonstrate inside a Carrefour supermarket against the murder of Black man Joao Alberto Silveira Freitas at a different Carrefour the night before, on Brazil's National Black Consciousness Day in Rio de Janeiro, Brazil, Friday, Nov. 20, 2020. Freitas died after being beaten by supermarket security guards in the southern Brazilian city of Porto Alegre, sparking outrage as videos of the incident circulated on social media. (AP Photo/Bruna Prado) |

Антирасисты возглавили рейтинг самых влиятельных людей искусства 03.12.2020

Первое место в рейтинге "Power 100" британского журнала ArtReview заняло движение Black Lives Matter, активно выступающее против расизма.
COLUMBUS, OH - OCTOBER 06: A volunteer poll worker wears a VOTE mask waiting in line to help early voters cast their ballots inside of the Franklin County Board of Elections Office on October 6, 2020 in Columbus, Ohio. Ohio allows early voting 28 days before the election which occurs on November 3rd of this year. (Photo by Ty Wright/Getty Images)

Выборы президента США: главные темы избирательной кампании 27.10.2020

Пандемия COVID-19, аборты, расовая дискриминация - DW собрала пять тем, которые станут самыми важными для американцев при принятии решения, как проголосовать на президентских выборах 3 ноября.
U.S. President Donald Trump answers questions during a news conference at the White House in Washington, U.S., September 4, 2020. REUTERS/Leah Millis

Трамп запрещает антирасистские курсы для сотрудников госаппарата 05.09.2020

Президент США распорядился запретить учебные курсы по борьбе с расизмом для сотрудников федеральных агентств. В Белом доме их назвали "антиамериканской пропагандой".
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