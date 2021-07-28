Международное движение в защиту чернокожего населения во всем мире, в первую очередь в США.

Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") - основанное в 2013 году в США международное движение активистов, которые выступают против насилия в отношении чернокожего населения. Летом 2013 года в социальных сетях впервые был использован хештег #BlackLivesMatter. Причиной послужило оправдание Джорджа Циммермана, убившего афроамериканского подростка Трэйвона Мартина. Black Lives Matter организует акции протестов, митинги, демонстрации в связи со случаями насилия и убийств со стороны полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, а также против расовой дискриминации.