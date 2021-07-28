Улица мавров в Берлине: процесс переименования затормозился

Берлинская станция метро "Улица мавров" (Mohrenstraße) и расположенная неподалеку в центре Берлина сама улица Моренштрассе уже давно являются предметом критики. Их названия воспринимаются многими как дискриминационные, и дискуссия об их замене ведется еще с 1990-х.

Требования о переименовании не раз звучали от различных групп активистов и ученых. Например, в 2014 году в Берлине прошла демонстрация за присвоение улице имени Нельсона Манделы. А общественное объединение Decolonize Berlin на протяжении многих лет проводит в Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации "Праздник переименования". Но есть и те, кто выступают за сохранение исторического названия. Они считают, что, в отличие от нейтрального варианта, оно способствует дискуссии, направленной на осмысление прошлого.

На "Празднике переименования"

Как бы там ни было, но акции в поддержку движения Black Lives Matter возобновили споры и побудили к конкретным действиям. В конце прошлого августа на собрании представителей центрального городского района Берлин-Митте было решено инициировать переименование улицы. Соответствующее обращение было направлено в районную администрацию. "Согласно сегодняшнему пониманию демократии расистское ядро названия обременяет и вредит национальному и интернациональному имиджу Берлина", - писала у себя в Твиттере социал-демократическая партия, вместе с "зелеными" проголосовавшая за инициативу о переименовании. В планах - переименовать улицу в честь Антона Вильгельма Амо - Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Почему именно этот вариант?

Первый немецкий юрист из Африки

Антон Вильгельм Амо (Anton Wilhelm Amo, 1703-1753) - первый известный немецкий философ и юрист африканского происхождения. Он считается идейным первопроходцем в борьбе за права темнокожих и отмену рабства. До наших времен сохранились лишь немногие его тексты и скупые биографические сведения. Известно, что он родился на территории нынешней Ганы, был продан в рабство голландцам, после чего попал в Германию через Амстердам. Был "подарен" герцогу Антону Ульриху Брауншвейг-Вольфенбюттельскому и его сыну. Служил придворным мавром, каковых в Европе 18-го века было несколько десятков: люди с высоким достатком приобретали их в качестве живых выставочных экспонатов.

В отличие от многих африканцев, попавших в рабство, Антон Вильгельм Амо сделал в Германии блестящую карьеру. При поддержке герцога он изучал языки, получил юридическое и философское образование. Защитил диссертацию, преподавал логику, метафизику, фисторию, астрономию, право, теологию и политику в университетах Галле, Йены и Виттенберга. В 1727 году издал на латинском языке ученый спор "De iure Maurorum in Europa", который стал первой научной работой, посвященной правам темнокожих людей в Европе. В 1747 году покинул Германию и вернулся в Африку - по всей видимости, из-за участившихся расистских выпадов в свой адрес.

Новое название для берлинской улицы снова под вопросом

Переименование улиц - процесс бюрократический и нескорый. В мае этого, спустя месяцы после подачи заявления, районная администрация объявила о том, что у улицы будет другое название. Смена таблички планировалась на предстоящий октябрь, и, казалось бы, вопрос уже решен. Но летом больше тысячи жителей Берлина выступили против.

Они хотели бы сохранить исторический вариант и отправили в районную администрацию письменные обращения. В ответ с них потребовали деньги за административное обжалование, поскольку рассмотрение дела сопряжено с расходами. Сумма может доходить до 741 евро. Три сотни человек уже передумали и отозвали свою жалобу. Но остальные пока не отступают.

Похоже, что спор о названии улицы продолжится...

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