 Бизнес-тренинги в немецких компаниях: тренды 2021 года | Учеба и работа в Германии | DW | 16.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Бизнес-тренинги в немецких компаниях: тренды 2021 года

Что будет актуально на рынке труда завтра? Чему сотрудникам компаний нужно учиться уже сейчас? Знакомим с главными трендами немецкого тренингового рынка.

Женщина лежит на кровати и читает конспект

Изменения на рынке труда (да и вообще везде!) происходят в наше время стремительно. Это требует от сотрудников компаний постоянного повышения своего профессионального уровня, приобретения все новых знаний и навыков, а значит - активного обучения и переобученияВ Германии, как и во многих других странах, локдаун в связи с пандемией коронавируса внес в этот процесс свои коррективы. 

Тренд 1: Дистанционное обучение в онлайн-формате 

"Локдаун "подарил" рынку образовательных программ и семинаров в Германии большее разнообразие. Это касается как вариантов, так и форм обучения. Потребность в повышении квалификации не ослабевает. При этом особые перспективы в условиях глобализации и внедрения цифровых технологий - у дистанционного обучения", - делится с DW Хансйорг Фетцер (Hansjörg Fetzer), руководитель образовательного центра Haufe Akademie в западногерманском Ратингене.

Руки на клавиатуре компьютера

Как напоминает эксперт, за последний год мир существенно изменился: в связи с переходом на удаленку взаимодействие сотрудников компаний стало гораздо более децентрализованным, и люди контактируют друг с другом по работе в виртуальном пространстве. А это значит, что основными инструментами для проведения онлайн-встреч становятся такие платформы, как, например, Microsoft Teams или Zoom. 

Тренд 2: Освоение навыков для работы на удаленке 

"Даже после того, как пандемия будет преодолена, для сотрудников, которые могут трудиться вне стен своего предприятия, работодатели либо сохранят дистанционный режим работы, либо внедрят гибкий график. Причина понятна: это экономит и деньги работодателей, которые смогут сократить издержки на аренду офисных помещений, и деньги сотрудников, у которых таким образом снижаются расходы на поездки из дома в офис и обратно", - поясняет бизнес-тренер Йенс Яннаш (Jens Jannasch) из Международной академии инновационной педагогики, психологии и экономики при Свободном университете Берлина.

Парень и девушка за компьютерами

Поэтому и в обучении будут впредь преобладать онлайн-форматы. Особенно высокий спрос в нынешнем году на тренинги по овладению навыками и инструментами, необходимыми в работе на удаленке, уточняет берлинский бизнес-тренер. 

В чем особенности современного электронного обучения? Как работать дистанционно и при этом оставаться полноценной командой? Как максимально эффективно использовать программы для группового общения, будь то Microsoft Teams, Zoom или Skype? С помощью каких трюков можно выгодно подать себя на видеособеседовании или во время виртуальной встречи с шефом? Какие умные сервисы упростят работу на удаленке? Какие возможности открывает использование голосовых ботов, чат-ботов и виртуальных ассистентов? Каким образом обеспечить надежную защиту данных при работе из дома? Как утверждают эксперты, вебинары, где разбираются такие вопросы, на немецком тренинговом рынке сейчас в приоритете. 

Тренд 3: Учиться самодисциплине и самоорганизации 

Работая из дома и проводя много времени в четырех стенах, люди столкнулись с комплексом совершенно новых проблем: трудно сосредоточиться на работе, много отвлекающих факторов. Мешают работе и члены семьи, и домашние животные, и необходимость готовить еду, и мессенджеры. Поэтому большой популярностью пользуются тренинги, где можно научиться себя контролировать и дисциплинировать, а также сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Девушка за компьютером

ыстрые перемены требуют и изменения мышления - как у работников по найму, так и у работодателей. Наступила эпоха самодисциплины и самоорганизации. И при этом каждому нужно сохранять способность работать в команде. К слову, для оценки компетенций членов команд и повышения эффективности их совместной работы в долгосрочной перспективе будет использоваться такой инструмент, как Teampact", - указывает Хансйорг Фетцер. 

Тренд 4: Умение работать с информацией 

Поиск необходимой информации, критический подход в работе с ней, ее систематизация, анализ, обработка и интерпретация, - в наше время любая перспективная и престижная профессия предполагает работу с потоками данных. Информация обрушивается на нас водопадом. И если мы не научимся в нем ориентироваться и отбирать исключительно то, что действительно нужно, есть риск "захлебнуться". 

"В цифровую эпоху актуальность правильной работы с информацией неоспорима. И человек, который пройдет, например, курс на тему "Наука о данных и бизнес-аналитика", даст реальный толчок своей карьере. Наличие такой дополнительной квалификации однозначно может стать решающим фактором при устройстве на работу или переходе на более высокую должность", - утверждает Йенс Яннаш. 

Тренд 5: Обмен опытом и деловые контакты через нетворкинг 

По сведениям Яннаша, большим спросом среди сотрудников немецких компаний пользуются тренинги, где можно освоить тонкости, связанные с нетворкингом - искусством установления и поддержания деловых контактов для достижения успеха в бизнесе и в жизни. 

"Раньше подобные мастер-классы проводились исключительно для руководящего состава компаний. Но теперь в них может принять участие каждый, кто хочет сделать удачную карьеру. На таких семинарах мы обучаем тому, как правильно "плести сети" - заводить ценные контакты на промышленных ярмарках, конгрессах или встречах выпускников вузов, правильно вступать в разговор, надолго сохранять полезные контакты", - перечисляет Йенс Яннаш. 

Однако факт остается фактом: из-за коронавируса офлайн-мероприятия пока не проводятся. Да и бизнес-обучение идет по большей части в онлайн-режиме. Тем не менееи Йенс Яннаш, и Хансйорг Фетцер не сомневаются: это временно, и будущее рынка дополнительного образования - за смешанным форматом. 

"В качестве одного из трендов мы видим движение в направлении "Learning Journeys" ("Образовательное путешествие"). Это долгосрочная поддержка целевой группы со стороны бизнес-тренеров, что предполагает непрерывный процесс обучения, связанный с исследованием новых возможностей, получением новых знаний, трансформацией мышления. Причем мы полагаем, что в перспективе нам предстоит опираться на два основных столпа в сфере непрерывного обучения - и онлайн, и офлайн. Именно гибридный формат позволит повысить эффективность обучения и обеспечить более высокий уровень передачи знаний", - считает немецкий эксперт в области дополнительного образования Хансйорг Фетцер.

Смотрите также:

  • Составитель концепции электронного обучения

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Разработчик программ электронного обучения

    Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

  • Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

  • Менеджер по партнерскому маркетингу

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по партнерскому маркетингу

    При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

  • Менеджер по информационной безопасности

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационной безопасности

    В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

  • Клавиатура

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Специалист по обработке, анализу и хранению данных

    "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

  • Инженер-робототехник

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Инженер-робототехник

    В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

  • Менеджер по информационному моделированию зданий

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационному моделированию зданий

    Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

  • Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

  • Менеджер по киберспорту

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по киберспорту

    Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

  • Сетевой юрист

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Сетевой юрист

    Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Как не выгореть на удаленке: немецкий опыт

Переход на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса дался немцам непросто. Немецкий эксперт подсказывает, как избежать стресса.  

Дата-сайентисты и другие перспективные профессии в Германии

Где в Германии обучают особенно востребованным профессиям в сфере информационных технологий и других областях в цифровую эпоху.  

Немецкие хитрости: как остаться вместе на удаленке

Ощущать себя сильной командой на расстоянии, без физического присутствия в офисе сейчас непросто. Помочь могут детективы, японская церемония и другие советы немецких экспертов.  

Хоум-офис: какие отрасли экономики несут убытки из-за этого тренда

Если сотрудники компаний и после пандемии останутся на удаленке, целые отрасли промышленности могут обанкротиться, выяснил немецкий специалист по кредитному страхованию.  

Обучение на удаленке: как это работает в Германии

В Москве с понедельника, 19 октября, 600 тысяч школьников старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей переходят на обучение в удаленном режиме. Возможно ли такое в Германии?  

Работа на дому: что будет с удаленкой после пандемии

Эпидемия коронавируса заставила многих работать из дома. Нравится ли это немцам? И что будет в Германии с удаленкой после пандемии?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Школы во время локдауна: дистанционное обучение в Германии (11.01.2021)  

Вторая волна пандемии: как влияют карантин и самоизоляция на жизнь молодежи? (04.11.2020)  

Новая профессия в онлайн-торговле  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS

App для Android