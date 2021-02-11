Бизнес-тренинги в немецких компаниях: тренды 2021 года

Изменения на рынке труда (да и вообще везде!) происходят в наше время стремительно. Это требует от сотрудников компаний постоянного повышения своего профессионального уровня, приобретения все новых знаний и навыков, а значит - активного обучения и переобучения. В Германии, как и во многих других странах, локдаун в связи с пандемией коронавируса внес в этот процесс свои коррективы.

Тренд 1: Д истанционное о бучени е в онлайн-формате

"Локдаун "подарил" рынку образовательных программ и семинаров в Германии большее разнообразие. Это касается как вариантов, так и форм обучения. Потребность в повышении квалификации не ослабевает. При этом особые перспективы в условиях глобализации и внедрения цифровых технологий - у дистанционного обучения", - делится с DW Хансйорг Фетцер (Hansjörg Fetzer), руководитель образовательного центра Haufe Akademie в западногерманском Ратингене.

Как напоминает эксперт, за последний год мир существенно изменился: в связи с переходом на удаленку взаимодействие сотрудников компаний стало гораздо более децентрализованным, и люди контактируют друг с другом по работе в виртуальном пространстве. А это значит, что основными инструментами для проведения онлайн-встреч становятся такие платформы, как, например, Microsoft Teams или Zoom.

Тренд 2: О своение навык ов для работы на удаленке

"Даже после того, как пандемия будет преодолена, для сотрудников, которые могут трудиться вне стен своего предприятия, работодатели либо сохранят дистанционный режим работы, либо внедрят гибкий график. Причина понятна: это экономит и деньги работодателей, которые смогут сократить издержки на аренду офисных помещений, и деньги сотрудников, у которых таким образом снижаются расходы на поездки из дома в офис и обратно", - поясняет бизнес-тренер Йенс Яннаш (Jens Jannasch) из Международной академии инновационной педагогики, психологии и экономики при Свободном университете Берлина.

Поэтому и в обучении будут впредь преобладать онлайн-форматы. Особенно высокий спрос в нынешнем году - на тренинги по овладению навыками и инструментами, необходимыми в работе на удаленке, уточняет берлинский бизнес-тренер.

В чем особенности современного электронного обучения? Как работать дистанционно и при этом оставаться полноценной командой? Как максимально эффективно использовать программы для группового общения, будь то Microsoft Teams, Zoom или Skype? С помощью каких трюков можно выгодно подать себя на видеособеседовании или во время виртуальной встречи с шефом? Какие умные сервисы упростят работу на удаленке? Какие возможности открывает использование голосовых ботов, чат-ботов и виртуальных ассистентов? Каким образом обеспечить надежную защиту данных при работе из дома? Как утверждают эксперты, вебинары, где разбираются такие вопросы, на немецком тренинговом рынке сейчас в приоритете.

Тренд 3: Учиться самодисциплине и самоорганизации

Работая из дома и проводя много времени в четырех стенах, люди столкнулись с комплексом совершенно новых проблем: трудно сосредоточиться на работе, много отвлекающих факторов. Мешают работе и члены семьи, и домашние животные, и необходимость готовить еду, и мессенджеры. Поэтому большой популярностью пользуются тренинги, где можно научиться себя контролировать и дисциплинировать, а также сохранять баланс между работой и личной жизнью.

"Быстрые перемены требуют и изменения мышления - как у работников по найму, так и у работодателей. Наступила эпоха самодисциплины и самоорганизации. И при этом каждому нужно сохранять способность работать в команде. К слову, для оценки компетенций членов команд и повышения эффективности их совместной работы в долгосрочной перспективе будет использоваться такой инструмент, как Teampact", - указывает Хансйорг Фетцер.

Тренд 4: Умение работать с информацией

Поиск необходимой информации, критический подход в работе с ней, ее систематизация, анализ, обработка и интерпретация, - в наше время любая перспективная и престижная профессия предполагает работу с потоками данных. Информация обрушивается на нас водопадом. И если мы не научимся в нем ориентироваться и отбирать исключительно то, что действительно нужно, есть риск "захлебнуться".

"В цифровую эпоху актуальность правильной работы с информацией неоспорима. И человек, который пройдет, например, курс на тему "Наука о данных и бизнес-аналитика", даст реальный толчок своей карьере. Наличие такой дополнительной квалификации однозначно может стать решающим фактором при устройстве на работу или переходе на более высокую должность", - утверждает Йенс Яннаш.

Тренд 5 : Обмен опытом и деловые контакты через нетворкинг

По сведениям Яннаша, большим спросом среди сотрудников немецких компаний пользуются тренинги, где можно освоить тонкости, связанные с нетворкингом - искусством установления и поддержания деловых контактов для достижения успеха в бизнесе и в жизни.

"Раньше подобные мастер-классы проводились исключительно для руководящего состава компаний. Но теперь в них может принять участие каждый, кто хочет сделать удачную карьеру. На таких семинарах мы обучаем тому, как правильно "плести сети" - заводить ценные контакты на промышленных ярмарках, конгрессах или встречах выпускников вузов, правильно вступать в разговор, надолго сохранять полезные контакты", - перечисляет Йенс Яннаш.

Однако факт остается фактом: из-за коронавируса офлайн-мероприятия пока не проводятся. Да и бизнес-обучение идет по большей части в онлайн-режиме. Тем не менее, и Йенс Яннаш, и Хансйорг Фетцер не сомневаются: это временно, и будущее рынка дополнительного образования - за смешанным форматом.

"В качестве одного из трендов мы видим движение в направлении "Learning Journeys" ("Образовательное путешествие"). Это долгосрочная поддержка целевой группы со стороны бизнес-тренеров, что предполагает непрерывный процесс обучения, связанный с исследованием новых возможностей, получением новых знаний, трансформацией мышления. Причем мы полагаем, что в перспективе нам предстоит опираться на два основных столпа в сфере непрерывного обучения - и онлайн, и офлайн. Именно гибридный формат позволит повысить эффективность обучения и обеспечить более высокий уровень передачи знаний", - считает немецкий эксперт в области дополнительного образования Хансйорг Фетцер.

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