Бежавшего от мобилизации россиянина выдворяют из Казахстана

Областной суд Казахстана в Уральске в четверг, 25 мая, не удовлетворил апелляцию бежавшего от мобилизации на войну с Украиной россиянина Игоря Санджиева. Суд оставил в силе вынесенный 3 мая приговор Бокейординского райсуда. Согласно этому решению, Санджиев должен быть депортирован "за незаконное пересечение границы". Мобилизованный бежал в Казахстан в марте 2023 года, где попытался получить статус беженца. Это был уже второй побег Санджиева из военной части. Первая попытка завершилась депортацией из Беларуси.

Депортация через суд

"Моему подзащитному даётся месяц, чтобы добровольно покинуть страну. Но его паспорт находится в воинской части, а при себе у него есть лишь водительское удостоверение и военный билет. Однако для пресечения границы ему нужен будет паспорт", - сказал казахстанскому интернет-изданию "Мой Город" защитник Санджиева Юрий Кобзарев. По словам адвоката, фактически Санджиев не может выехать из страны.

Как сообщил DW Игорь Санджиев, он намерен обжаловать вердикт областного суда в Верховном суде Казахстана. "Пока Верховный суд не принял решение мы не обязаны выполнять это постановление. Но если и там приговор оставят в силе, то через месяц меня депортируют в Россию", - пояснил Санджиев. Он также добавил, что суд отказался учитывать его прошение о предоставлении ему статуса беженца, объяснив это тем, что оно "нерелевантно в судебном процессе о пересечении границы".

Дело Санджиева

Игорь Санджиев был мобилизован в 23 сентября 1922 года в Элисте. Бывшего строителя направили в лагерь для мобилизованных в Волгограде, из которого он бежал в ноябре. После того, как он скрывался нескольких месяцев в Москве и Санкт-Петербурге, Санджиев принял решение через Беларусь попасть в западные страны. Белорусское КГБ задержало его в Минске и депортировало в Россию, где военная полиция вернула мобилизованного в часть откуда он вновь бежал в марте 2023 года. Без документов и телефона он нелегально перешел российско-казахстанскую границу и 26 марта попал в Уральск, где подал заявку на статус беженца.

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