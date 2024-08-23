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Беспорядки в аэропорту Махачкалы: вынесены первые приговоры

Александра Иванова
23 августа 2024 г.

Пять участников антисемитских беспорядков в Дагестане приговорены к лишению свободы на сроки от 6 лет 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима.

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Толпа в ожидании рейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы, октябрь 2023 года
Толпа в ожидании рейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы, октябрь 2023 годаФото: Ramazan Rashidov/TASS/dpa/picture alliance

К лишению свободы на сроки до девяти лет в колонии общего режима были приговорены пять участников беспорядков, происшедших в международном аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в пятницу, 23 августа.

Приговоры были вынесены Армавирским городским судом. Суд признал Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова виновными в участии в массовых беспорядках. Раджабов также признан виновным в преступлении, связанном с применением насилия против представителя власти, сообщает Объединенная пресс-служба в Telegram.

Подсудимые, находясь в аэропорту Махачкалы, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках", говорится в приговоре.

"Причиной акций протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов", - напоминают в пресс-релизе.

В ходе судебного заседания подсудимые не признали вины, но она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств, указывает пресс-служба.

В итоге суд постановил отправить в колонию общего режима: Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова и Салика Рамазанова - на шесть лет четыре месяца, Магомеда Омарасхабова - на шесть лет шесть месяцев. Рабадану Раджабову по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний назначен срок в девять лет.

Приговоры в законную силу не вступили.

Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября 2023 года, незадолго до прилета в Махачкалу регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, в аэропорту собрались несколько сотен человек. На фото информационных агентств было видно, что некоторые из них размахивали палестинскими флагами. Агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей самовольно проверяли паспорта.

Социальные сети облетели фото и видео, на которых изображалось, как участники беспорядков заглядывают даже в турбины самолетов - очевидно, в поисках евреев.

Местные полицейские почти не вмешивались в происходящее. Прекратить беспорядки удалось только после того, как в аэропорт прибыли бойцы Росгвардии. 

В результате попытки антисемитского погрома в Махачкале, по данным министерства здравоохранения Дагестана, пострадали 20 человек, в том числе девять служащих полиции. Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ход расследования "поставлен на контроль". Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя на пресс-конференции беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил, что "прощения не будет никому". По его словам, "многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто".

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие.

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