Беспилотники атаковали несколько российских регионов

Власти Смоленской, Липецкой и Воронежской областей сообщили о ночных атаках украинских беспилотников. В Смоленской области после ударов дронов начались пожары.

Власти ряда областей России сообщили о произошедших в ночь на среду, 24 апреля, атаках украинских беспилотников. По заявлению губернатора Смоленской области Василия Анохина, на территории ряда топливно-энергетических объектов после ударов дронов начались пожары. "По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", - написал губернатор в Telegram-канале .

Telegram-канал Astra сообщил, что, по данным местных жителей, горит Смоленский НПЗ в Ярцевском районе. Всего жители района слышали четыре-пять взрывов недалеко от нефтеперерабатывающего завода, пишет Astra.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что один БПЛА упал в промзоне Липецка. По словам Артамонова, "объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было", поэтому сирены в городе не включали.

Вместе с тем, по данным Telegram-канала Uniannet, в Липецке БПЛА атаковали тракторный завод, производящий также шасси для военной техники.

Власти Воронежа сообщили об атаках четырех дронов за 24 часа. Поздним вечером 23 апреля на территории региона силами РЭБ и ПВО был сбит беспилотник реактивного типа, сообщил губернатор Александр Гусев. Примерно через полтора часа он заявил об уничтожении БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом в одном из воронежских сил. Образовалась воронка площадью около 1 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Воронежу.