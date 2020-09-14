Берлин назвал ошибкой разницу дат в отчете ОЗХО о Навальном

Ошибка в дате в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части, касающейся предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, была исправлена в окончательной версии этого документа, пояснил на пресс-конференции в среду, 14 июля, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль (Rainer Breul). "В первом проекте действительно была ошибка, поскольку в нем в качестве даты запроса Германии указывалось 20 августа вместо правильного 4 сентября. Секретариат увидел эту ошибку и исправил ее во второй версии, чтобы не было никаких недоразумений", - заявил Бройль.

Ранее на "нестыковку" в проекте доклада ОЗХО обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она привела выдержку из документа, из которой следовало, что по просьбе Германии секретариат направил группу для технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа 2020 года - то есть в тот же день, когда Навальный потерял сознание в самолете рейса Томск-Москва. На этом основании Захарова пришла к выводу, что история с отравлением оппозиционного политика была разыграна заранее.

The Insider объяснил ошибку Захаровой

Портал The Insider в рубрике "Антифейк" разъяснил, какую ошибку допустила Захарова, обвинив Германию и ОЗХО в фальсификации "дела Навального". "Все что требовалось Марии Захаровой, это зайти на сайт ОЗХО, посмотреть старые документы и обнаружить, что в действительности просьба отправить группу поступила, конечно, не 20 августа, а 4 сентября", - отметили журналисты The Insider. В сообщении содержится ссылка на "Резюме отчета о проведенной деятельности в поддержку запроса о технической помощи Германии". В документе, опубликованном 6 октября 2020 года, указано, что правительство ФРГ обратилось за помощью к генеральному директору ОЗХО 4 сентября.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам, независимо друг от друга, пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в их причастности к покушению на Навального.

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