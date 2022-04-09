 Берлин и Брюссель осудили закрытие филиалов иностранных НКО в России | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2022

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Германия

Берлин и Брюссель осудили закрытие филиалов иностранных НКО в России

"Безжалостное подавление инакомыслия внутри России является отражением внешней агрессии российского режима", - подчеркивается в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Германии

МИД Германии

Федеральное министерство иностранных дел Германии осудило закрытие Минюстом РФ 15 российских филиалов международных организаций, включая немецких политических фондов. "С закрытием политических фондов и других зарубежных организаций российское правительство в очередной раз показывает миру свое истинное лицо: целенаправленными запретами и цензурой последовательно замалчиваются все голоса, выступающие за прозрачность и правду, справедливость, права человека и демократию", - говорится в заявлении официального представителя дипломатического ведомства, опубликованном в субботу, 9 апреля.

Как отмечено в документе, фонды и организации, деятельность которых теперь запрещена в России, десятилетиями поддерживали диалог с гражданским обществом. Российские власти сейчас разрывают эти важные связи страны с миром. "Безжалостное подавление инакомыслия внутри России является отражением внешней агрессии российского режима", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь Европейская служба внешних связей заявила, что в ЕС сожалеют о решении Минюста России. "Ничто в деятельности этих организаций, направленных на защиту прав и свобод граждан, не оправдывает такой шаг", - отмечается в заявлении.

Обвинили в нарушении законодательства

8 апреля стало известно, что Минюст России исключил из соответствующего реестра 15 российских филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций. Это означает запрет на их деятельность в России.

В список попали: Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнеги за международный мир", "Фонд Фридриха Науманна за свободу", филиал фонда имени Фридриха Эберта и другие.

"Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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