Берлин и Брюссель осудили закрытие филиалов иностранных НКО в России

Федеральное министерство иностранных дел Германии осудило закрытие Минюстом РФ 15 российских филиалов международных организаций, включая немецких политических фондов. "С закрытием политических фондов и других зарубежных организаций российское правительство в очередной раз показывает миру свое истинное лицо: целенаправленными запретами и цензурой последовательно замалчиваются все голоса, выступающие за прозрачность и правду, справедливость, права человека и демократию", - говорится в заявлении официального представителя дипломатического ведомства, опубликованном в субботу, 9 апреля.

Как отмечено в документе, фонды и организации, деятельность которых теперь запрещена в России, десятилетиями поддерживали диалог с гражданским обществом. Российские власти сейчас разрывают эти важные связи страны с миром. "Безжалостное подавление инакомыслия внутри России является отражением внешней агрессии российского режима", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь Европейская служба внешних связей заявила, что в ЕС сожалеют о решении Минюста России. "Ничто в деятельности этих организаций, направленных на защиту прав и свобод граждан, не оправдывает такой шаг", - отмечается в заявлении.

Обвинили в нарушении законодательства

8 апреля стало известно, что Минюст России исключил из соответствующего реестра 15 российских филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций. Это означает запрет на их деятельность в России.

В список попали: Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнеги за международный мир", "Фонд Фридриха Науманна за свободу", филиал фонда имени Фридриха Эберта и другие.

"Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста.

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