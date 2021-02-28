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BER (Аэропорт Берлин-Бранденбург)

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) - долгострой германской столицы. К 2018 году объект так и не был сдан в эксплуатацию, хотя изначально сдача была запланирована на 2011 год.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), по данным на конец 2017 года, должен начать работу в 2020 году. Изначально сдача в эксплуатацию новой воздушной гавани была намечена на октябрь 2011 года, но она неоднократно откладывалась из-за разных строительных и технических недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности. С 2006 года, когда было начато возведение аэропорта Берлин-Бранденбург, строительная смета выросла с 2 до 6,5 млрд евро. Отчасти это было связано с решением построить более крупный терминал, чем планировался сперва. С введением BER в эксплуатацию предполагается закрыть старый берлинский аэропорт Тегель.

Betriebsbereit ist das künftige Impfzentrum der Stadt in der Festhalle auf dem Messegelände. Dort wo sonst tausende Menschen bei Konzerten zusammenkommen, sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr die Massen-Impfungen gegen Corona beginnen.

Комментарий: Пандемия коронавируса изменила Германию 28.02.2021

Пандемия коронавируса показала, что у Германии дела идут совсем не так хорошо, как до сих пор полагают многие немцы. Настало время реформ, уверен обозреватель DW Йенс Турау.

A Russian Pobeda airline passenger plane waits for its flight to Moscow at the Airport Berlin Brandenburg (BER) in Schoenefeld, near Berlin, Germany, Sunday, Jan. 17, 2021. Leading Kremlin critic Alexei Navalny plans to fly home to Russia on Sunday after recovering in Germany from his poisoning in August with a nerve agent. (AP Photo/Michael Sohn)

Как в Берлине провожали Навального в Москву 17.01.2021

Российский оппозиционер Алексей Навальный, лечившийся в Германии после совершенного на него в России покушения с применением боевого отравляющего вещества, вылетел в Москву. Среди провожавших был и корреспондент DW.
05.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Auf der Seite zum Flugfeld prägen große Glasflächen das neue Regierungsterminal auf dem Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Seit Ende Oktober 2020 ist der neue Regierungsflughafen auf dem militärischen Teil des neuen Flughafens Willy Brandt in Betrieb. Das neue Terminal in Schönefeld dient dem Auswärtigen Amt und der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) als Abfertigungsgebäude für Flüge der Bundesregierung, sowie als Empfangsbereich für Staatsbesuche. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Новый VIP-терминал в берлинском аэропорту: изнутри и снаружи (фото) 24.11.2020

Театр начинается с вешалки, а государственные визиты - с красной дорожки. Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлин-Бранденбург, и кто им пользуется?
05.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Sitzgelegenheiten stehen in einem Besprechungsraum im VIP-Bereich vom Regierungsterminal auf dem Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Seit Ende Oktober 2020 ist der neue Regierungsflughafen auf dem militärischen Teil des neuen Flughafens Willy Brandt in Betrieb. Das neue Terminal in Schönefeld dient dem Auswärtigen Amt und der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) als Abfertigungsgebäude für Flüge der Bundesregierung, sowie als Empfangsbereich für Staatsbesuche. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Новый правительственный терминал в Берлине 24.11.2020

Немецкое агентство dpa опубликовало фотографии нового правительственного терминала, открывшегося в аэропорту Берлин-Бранденбург месяц назад.

02.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Eine Bombardier Global 5000 der Luftwaffe landet auf dem Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), im Hintergrund steht ein Airbus A350-941 der Flugbereitschaft nahe dem Terminal 5 am Regierungsterminal. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлина (фото) 03.11.2020

Специальный терминал в новом аэропорту немецкой столицы BER уже принял случайного пассажира.
Aircrafts of airlines Lufthansa (l) and Easyjet, the first ones to arrive at Berlin's airport Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, stand in front of the main terminal during the opening ceremony, in Schoenefeld, southeast of Berlin, on October 31, 2020. - Passenger flights are to begin landing on October 31, 2020 at Berlin's new international airport, a moment many Germans thought they might never see after years of embarrassing delays and spiralling costs. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

В Берлине начал работу новый аэропорт имени Вилли Брандта 01.11.2020

1 ноября из нового аэропорта вылетели первые рейсовые самолеты. Из-за пандемии коронавируса новый столичный аэропорт в ФРГ будет пока сильно недогруженным.
People wearing hard hats walk past a sign reading the name of the Berlin-Brandenburg International airport aka Willy Brandt Airport in the check in hall during a visit to the building site in Schoenefeld, near Berlin, on September 11, 2012, during the International Air Show ILA taking place nearby. For the fourth time in two years, the opening of the aiport to replace the German capital's two current hubs was put back in September 2012 to October 27, 2013. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/GettyImages)

В Берлине открыт новый аэропорт: его называют "кладбищем миллиардов" 31.10.2020

31 октября двери открыл новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER). Его строительство длилось 14 лет и стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в немецкой столице.
27.10.2020, Brandenburg, Schönefeld: Das Objekt „Gadget“ des in Berlin lebender Künstler Olaf Nicolai, rankt sich wie Lampions um die Fluggastbrücke vor Terminal 1 vor der Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt. Den neuen Flughafen schmücken mehrere Kunstobjekte. Der Hauptstadtflughafen wird nach langjähriger Verzögerung am 31.10.2020 eröffnet. (zu «Kunst und Fliegen - Blick auf die Kunst am neuen Hauptstadtflughafen») Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Огромные жемчужины и ковер-самолет - в новом аэропорту Берлина (фото) 30.10.2020

Гигантское ожерелье, кроваво-красный волшебный ковер и другие произведения искусства... ожидают пассажиров и посетителей в новом берлинском аэропорту.
ARCHIV - Bundeskanzler Willy Brandt kniet am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstandes vom April 1943 gewidmet ist. Der berühmte Kniefall von Willy Brandt und die Ostverträge ebneten den Weg: Seit 40 Jahren gibt es eine deutsche Botschaft in Warschau. Nach Kaltem Krieg und politischer Wende hat sich vieles geändert. Foto: dpa (zu dpa 0919 vom 13.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вилли Брандт - человек и аэропорт. Что этот политик сделал для Берлина? 30.10.2020

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?

Берлинский аэропорт: долгострой завершен? (08.09.2020) 08.09.2020

Девять лет - с такой досадно длинной задержкой должен в ближайшее время открыться новый аэропорт Берлин-Бранденбург, да еще и в разгар пандемии коронавируса. В последние недели перед открытием аэропорт тестируют добровольцы.
29.04.2020, Brandenburg, Berlin: Ruhe herrscht am Terminal 1, dem Hauptgebäude des Flughafen Tegels. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH soll unter anderem über eine vorübergehende Schließung des Flughafens Tegel beraten werden. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Берлинский аэропорт Тегель может закрыться уже в июне 20.05.2020

Если в ближайшие недели в Берлине не вырастет число авиапассажиров, четвертый по объему пассажиропотока аэропорт Германии будет закрыт в середине июня.

Берлинский аэропорт "Шенефельд" почти закрыт, россиян вывозит "Аэрофлот" (18.03.2020) 18.03.2020

В берлинском аэропорту "Шенефельд" продолжается регистрация на рейсы "Аэрофлота" в Москву. Пассажиры нервничают и пытаются шутить.
ARCHIV - Eine Boeing 747-400 der Lufthansa landet am 02.11.2017 auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Die Fluggesellschaft setzt im November auf einem einstündigen Flug zwischen Frankfurt und Berlin ein Großraumflugzeug ein. (zu dpa Preisexplosion für Flugtickets: Kartellamt prüft Lufthansa vom 24.11.2017) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Из Берлина в США и КНР: когда в столице станет больше прямых рейсов? 09.12.2019

Чтобы добраться из Берлина до Вашингтона или, например, Шанхая, авиапассажирам приходится совершать пересадку. Изменится ли ситуация после открытия нового аэропорта BER в 2020 году?
ARCHIV - Baumaterial ist auf der Baustelle des Hauptstadtflughafens BER am 07.09.2017 im Hauptterminal in Schönefeld (Brandenburg) zu sehen. Der neue Hauptstadtflughafen kann frühestens 2019 in Betrieb gehen. (zu Außerplanmäßige Sitzung des BER-Sonderausschusses vom 17.12.2017) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Для берлинского аэропорта-долгостроя нужны еще 300 млн евро 01.12.2019

На терминал аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) необходимы дополнительные 212 млн евро, на программу расширения - еще 60 млн. Общие расходы достигли 2,6 млрд вместо первоначального миллиарда.
People wearing hard hats walk past a sign reading the name of the Berlin-Brandenburg International airport aka Willy Brandt Airport in the check in hall during a visit to the building site in Schoenefeld, near Berlin, on September 11, 2012, during the International Air Show ILA taking place nearby. For the fourth time in two years, the opening of the aiport to replace the German capital's two current hubs was put back in September 2012 to October 27, 2013. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/GettyImages)

Берлинский аэропорт-долгострой откроют 31 октября 2020 года 29.11.2019

Открытие аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) неоднократно переносилось с 2011 года. Действующий аэропорт Тегель прекратит обслуживать рейсы 8 ноября 2020 года.
Warsaw's Fryderyk Chopin airport on March 11, 2010. Warsaw Frédéric Chopin Airport (Polish: Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina) (IATA: WAW, ICAO: EPWA) is an international airport located in the Okecie district of Warsaw, Poland. Formerly Okecie International Airport, it is named after the famous Polish composer and former Warsaw resident, Frédéric Chopin. It is Poland's busiest airport, handling just under 50% of the country's air passenger traffic. The former name, lotnisko Okecie (Okecie airport), remains in common use, including air traffic and aerodrome references. Warsaw Airport handles approximately 100 scheduled flights daily and an ever rising number of charters. London, Frankfurt, Paris and Amsterdam are the busiest international connections, while Kraków, Wroclaw and Gdansk are the most popular domestic ones. AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI (Photo credit should read JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images)

Удастся ли Польше построить крупнейший аэропорт в Европе 10.10.2018

Согласно планам польского правительства, новый аэропорт будет обслуживать до 100 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта - 16,5 млрд евро. Но сможет ли Варшава найти инвесторов?
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