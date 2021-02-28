BER (Аэропорт Берлин-Бранденбург)

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) - долгострой германской столицы. К 2018 году объект так и не был сдан в эксплуатацию, хотя изначально сдача была запланирована на 2011 год.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), по данным на конец 2017 года, должен начать работу в 2020 году. Изначально сдача в эксплуатацию новой воздушной гавани была намечена на октябрь 2011 года, но она неоднократно откладывалась из-за разных строительных и технических недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности. С 2006 года, когда было начато возведение аэропорта Берлин-Бранденбург, строительная смета выросла с 2 до 6,5 млрд евро. Отчасти это было связано с решением построить более крупный терминал, чем планировался сперва. С введением BER в эксплуатацию предполагается закрыть старый берлинский аэропорт Тегель.