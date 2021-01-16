Как в Берлине провожали Навального в Москву

О том, что Алексей Навальный собирается лететь в Москву, сообщил он сам еще 13 января. И даже указал, каким рейсом. "17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - лаконично сообщил он в Telegram и в Twitter.

"Победа" летает по воскресеньям из Берлина в Москву из Шенефельда, который теперь - после долгожданного открытия нового берлинского BER - перестал быть самостоятельным аэропортом и переименован в пятый терминал главных воздушных ворот немецкой столицы. Этот терминал по сходной цене обслуживает главным образом малобюджетные авиакомпании, к числу которых относится и "Победа".

"Alexey, Udachi"

В настоящее время из-за вызванного коронавирусом резкого спада пассажиропотоков немецкие аэропорты пустуют. Из пятого терминала в это воскресенье было только 10 рейсов. Первый отправился в 14:00 в Милан, последний, в 21:00 - в Варну. По расписанию "Победа" (рейс DP 936) вылетала во Внуково в 14:45.

У главного входа в пятый терминал берлинского аэропорта BER

Но уже с десяти утра на дорожке, ведущей в стеклянный зал регистрации пассажиров, журналисты начали устанавливать треноги телекамер и штативы для микрофонов. Устанавливать технику внутри и даже снимать просто на телефон администрация аэропорта не разрешила. Во-первых, режимная как никак зона, а, во-вторых, - теснота, которая не позволила бы журналистам и пассажирам соблюдать предписанную карантинными ограничениями социальную полутораметровую дистанцию. Но поскольку другого пути, кроме этого, в зал регистрации нет, пресса решила попытаться перехватить Навального на входе.

Катя с плакатом "Alexey, udachi"

К полудню журналистов собралось уже около сотни, но появились и люди, не связанные с прессой, пришедшие проводить Навального. Например, девушка Катя, которая как смогла написала латинскими буквами на белой простыне "Alexey, Udachi". "Я россиянка, живу в Германии с 2015 года, и мне не все равно, что сейчас происходит в России. Очень жаль что такая богатая страна с таким душевным населением вынуждена терпеть тирана. Я хочу для России перемен и поэтому поддерживаю Алексея в его начинаниях", - сказала Катя в интервью DW.

Ольга Романова: Партия "интернет" побеждает партию "телевизор"

Чуть позднее корреспондент DW заметил среди пестрой толпы журналистов Ольгу Романову - российскую правозащитницу, основательницу фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая".

Ольга Романова (фото из архива)

Она считает факт возвращения Навального в Россию знаковым событием. "Навальный не похож ни на кого, - говорит Романова, - Навальный это сейчас политик номер один, или один - два, думаю с Путиным они сейчас занимают одно место в сознании активного класса, того класса, которые двигает историю вперед". И она не сомневается, что если бы выборы в России проходили, скажем, так, как пару дней назад на съезде ХДС, то есть, в интернете, то "люди, которые умеют включить компьютер и найти там кнопку "проголосовать", проголосуют, конечно же, за Навального, партия "интернет" побеждает партию "телевизор".

Карл Шлёгель: Навальный настоящий патриот России

Время шло, пассажиры уже проходили через строй журналистов в зал регистрации, а Навального все не было. В какой-то момент корреспондент DW заметил одинокую фигуру на противоположной стороне улицы и по характерным очкам на закрытом маске лице узнал в нем Карла Шлёгеля (Karl Schlögel) - известного немецкого историка, автора нескольких книг о России, глубокого знатока российских реалий и российского менталитета.

Карл Шлёгель (фото из архива)

Он считает Навального "очень умным, осмотрительным, но вместе с тем мужественным человеком, придерживающимся лучших традиций русской интеллигенции". Шлёгель очень надеется, что смелый поступок Навального, которому грозит тюрьма, вызовет в России большой резонанс.

По его мнению, реакция немецкого правительства на отравление Навального была недостаточно решительной. "Хорошо, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) встретилась с ним и взяла под защиту, но мне казалось, что было бы правильным отказаться от достройки газопровода "Северный поток - 2", - сказал Карл Шлёгель.

Он не знает и не берется предсказать, что будущее сулит Навальному, но считает его способным объединить жителей такой огромной страны, как Россия. "Он настоящий большой патриот России, который хочет только всего самого лучшего для своей страны, чтобы в России можно было тоже нормально и спокойно жить, чтобы прекратилась совершенно ненужная самоизоляция России", - сказал Карл Шлёгель в интервью DW.

Навальный последним поднялся на борт самолета

Алексей Навальный так и не появился на уставленной телекамерами дорожке к залу регистрации пассажиров. Как сообщил источник DW в немецких правоохранительных органах, в целях безопасности было решено доставить пассажира на полицейском автомобиле прямо к трапу самолета. Причем, в самый последний момент.

Алексей Навальный на борту самолета, вылетевшего в Москву

Все пассажиры уже были на борту, в том числе многие журналисты, решившие вылететь тем же, что и Навальный рейсом, а его самого все не было и не было. Уже поползли было слухи, что Навальный передумал или в целях конспирации решил изменить маршрут возвращения в Россию. Но в конце концов и он поднялся на борт и не без труда протиснулся к своему месту в 13 ряду салона через плотный строй пассажиров и попутчиков-журналистов.

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