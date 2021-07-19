Белорусский ПЕН-центр сообщил об аресте банковского счета

Белорусский ПЕН-центр сообщил об аресте своего банковского счета. Арест был наложен на основании решения Следственного комитета Беларуси от 13 июля, заявила организация в соцсетях в понедельник, 19 июля.

В тот же день стало известно об аресте банковского счета благотворительного проекта "Имена". Его создатель Катерина Синюк сообщила, что данная мера означает не только невозможность оплаты собственных счетов, но и помощи инициативам, на которые собирались деньги.

"14 июля Следственным комитетом по непонятным для нас причинам был наложен арест на счета "Имён" (постановление об аресте было выдано 13 июля). Это значит, что мы не можем делать никакие платежи, в том числе переводить проектам средства, собранные на их работу. Но наш сайт работает, и ваши пожертвования продолжают поступать в пользу проектов на транзитный счет банка до момента снятия ареста", - написала она в Facebook.

Обыски в правозащитных организациях Беларуси

14-16 июля в Беларуси прошли массовые обыски в СМИ, негосударственных организациях и у правозащитников. В частности, силовики пришли к руководителям и сотрудникам правозащитного центра "Весна", в офисы движения "За Свободу" и благотворительного проекта "Имена". В СК заявили о причастности организаций к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, с 2019 года им руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, в настоящее время являющаяся членом Координационного совета белорусской оппозиции. Проект "Имена" помогает людям с инвалидностью, детям-сиротам, бездомным, людям с психическими заболеваниями, пострадавшим от домашнего насилия женщинам.

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